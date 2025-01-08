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تعليم شمال سيناء ينتهي من استعداده لامتحانات الشهادة الإعدادية

تعليم شمال سيناء
تعليم شمال سيناء

عقدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء اجتماعا مع رؤساء لجان شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي "الشهادة الإعدادية" للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025/2024.


تعليم شمال سيناء ينتهي من استعداده لامتحانات الشهادة الإعدادية 

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء على اتباع تعليمات وزارة التربية والتعليمات الخاصة بما قبل الامتحانات وهي:

- إعداد وتجهيز وفرش الفصول بالأثاث وإعداد دليل اللجان ووضع جدول الامتحانات والقرار الخاص بمكافحة الغش في مكان ظاهر باللجنة والتأكد من شخصية العاملين باللجنة والاطلاع على بطاقة الرقم القومي ومطابقتها بخطاب الندب، ويتم تحرير إقرارات الموانع لجميع العاملين باللجنة وذلك قبل بداية الامتحانات طبقًا للنموذج المسلم لرئيس اللجنة.

كما شددت المديرية على اختيار غرفة مؤمنة لكنترول اللجنة ومعاينة اللجنة والتأكد من الأسوار والبوابات وعدم وجود أي قصور باللجنة.

كما شددت المديرية على التعليمات الخاصة في أثناء الامتحانات:

- يسمح للطالب المتأخر عن الامتحان الدخول للجنة حسب التعليمات المحددة لذلك ويسمح بتواجد زائر صحي باللجنة مع عدم السماح له بدخول اللجنة والتأكد من طلاب الدمج ونوع كل إعاقة وفقًاللكشوف المسلمة لرئيس اللجنة وتحري الدقة عند توزيع ورقة الأسئلة ليحصل كل طالب على كراسة الإجابة والتوقيع بجانب البيانات بالاسم ثلاثيًا.

 

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يحظر منع أي طالب من التوجه لدورة المياه، مع تحديد دورة مياه والتأكد من عدم وجود كتب أو مذكرات داخل هذه الأماكن اغلاق بوابة اللجنة بعد التأكد من دخول جميع المنتدبين للجنة والطلاب مع تواجد أمن اللجنة على البوابة والتأكد وتحت مسئولية رئيس اللجنة من عدم وجود أي هواتف محمولة حديثة داخل اللجان ( الطلاب أو المنتدبين لأعمال الامتحانات) والتأكيد على الملاحظين عدم دخول أي أوراق تخص المواد الممتحن بها الطالب داخل اللجان،ويسمح فقط بملف لا يخص المادة ليسند الطالب عليه ورقته كأداة.

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