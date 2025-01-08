محافظ جنوب سيناء يتابع آخر مستجدات مشروع “التجلي الأعظم” بسانت كاترين

ترأس الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، اجتماعًا موسعًا بقاعة المؤتمرات بمبنى مجلس مدينة شرم الشيخ، بحضور كافة الجهات المعنية، لمتابعة مستجدات مشروع “التجلي الأعظم والأوحد” فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين. يأتي هذا الاجتماع في إطار المتابعة المستمرة للمشروع للوقوف على آخر التطورات.

محافظ جنوب سيناء يتابع آخر مستجدات تنفيذ مشروع “التجلي الأعظم والأوحد” بمدينة سانت كاترين استعدادًا لافتتاحه التجريبي

تناول الاجتماع استعراض أعمال التطوير الجارية، نسب التنفيذ، وكافة الجوانب المتعلقة بالمشروع، بما في ذلك تأمينه عبر منظومة الكاميرات. يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استعدادًا لافتتاح المشروع وتشغيله تجريبيًا.

خلال الاجتماع، تم استعراض كافة المراحل المتعلقة بالمعايير الأمنية، البيئية، السياحية، التراثية، والأثرية للمشروع. وأوضح المحافظ أن مشروع “التجلي الأعظم” يحمل أهمية كبيرة للدولة نظرًا لقيمته الاقتصادية، السياحية، الدينية، البيئية، والأثرية. كما أشار إلى أن المشروع يتوافق مع المعايير الوطنية والدولية للحفاظ على التراث الثقافي والتاريخي لمنطقة سانت كاترين.

أكد المحافظ أن المحافظة مسئولة عن التنسيق بين كافة الجهات المعنية، والعمل على تقريب وجهات النظر، ورفع تقارير دورية للجهات العليا. كما شدد على ضرورة تسريع وتيرة العمل استعدادًا للتسليم والتشغيل التجريبي، والعمل بروح الفريق الواحد لضمان سرعة التنفيذ وتحقيق أعلى مستويات الأداء.

وأشار المحافظ إلى أهمية دمج العناصر المحلية في المشروع لتعزيز روح الانتماء، مؤكدًا أن الوصول إلى العالمية يبدأ بالتركيز على المحلية واستثمار الموروثات الثقافية لتحقيق المعايير الوطنية والدولية.

في ختام الاجتماع، شدد المحافظ على ضرورة الحفاظ على المال العام ومقدرات الدولة باعتبارها ملكًا للشعب، مشيرًا إلى أن مشروع “التجلي الأعظم” يُعد أحد أبرز مشروعات التطوير السياحي في مصر، ويهدف إلى تحويل مدينة سانت كاترين إلى وجهة سياحية عالمية متميزة، خاصة في مجالات السياحة الدينية، البيئية، التراثية، والتاريخية.

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