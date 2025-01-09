جدول الأهلي استعدادًا لمواجهة استاد ابيدجان

وضع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برنامج الفريق استعدادًا لمواجهة استاد ابيدجان في الجولة الخامسة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وشهد الجدول التأكيد على اللاعبين بالتجمع في صالة 4 بمطار القاهرة الدولي في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا، على أن تقلع طائرة الفريق في تمام الساعة الواحدة ظهرًا.

ويخوض الفريق مرانه الوحيد في ابيدجان غدا الجمعة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة قبل مواجهة الفريق الإيفواري يوم السبت في نفس الموعد.

وتتوجه بعثة الفريق من ملعب المباراة إلى مطار ابيدجان فور انتهاء اللقاء، استعدادا لعودة الفريق الذي سيستعد لمواجهة الجونة ببطولة الدوري في الخامس عشر من يناير الجاري.

قائمة الأهلي المسافرة لرحلة كوت ديفوار

وضمت قائمة الفريق كلًّا من: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف وخالد عبد الفتاح ويوسف أيمن ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأكرم توفيق ووسام أبو علي ومروان عطية وحسين الشحات وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وكريم وليد نيدفيد وإمام عاشور وعمر الساعي ومصطفى أبو الخير ومحمد هاني وسمير محمد وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا.

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته أمس على ملعب مختار التتش؛ دون راحة استعدادًا لمواجهة ستاد أبيدجان الإيفواري في الجولة ‏الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.‏

وشهد مران الفريق عقد مارسيل كولر المدير الفني جلسة مع الجهاز المعاون له لمتابعة الاستعدادات الخاصة بالسفر، والترتيبات المتعلقة بالمباريات ‏القادمة.‏



كما قاد أندرياس إندويا مخطط الأحمال تدريبات بدنية متنوعة للفريق، بينما اكتفت مجموعة من اللاعبين بأداء تدريبات استشفائية في ‏الجيم، وفقًا للبرنامج التدريبي قبل السفر إلى كوت ديفوار.‏

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة فريق ستاد أبيدجان الإيفواري يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الأهلي وستاد أبيدجان في السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

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