قرار جمهوري بشأن اتفاقية منحة المساعدة للحوكمة الاقتصادية الشاملة بين مصر وأمريكا

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 250 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة للحوكمة الاقتصادية الشاملة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي سياق آخر شارك الرئيس السيسي أمس في أعمال القمة العاشرة للآلية الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان، والاجتماع الثاني للجنة الحكومية العليا المشتركة بين مصر وقبرص، واللذين عقدا بقصر الاتحادية بالقاهرة.

وتلا الاجتماعين عقد مؤتمر صحفي شارك فيه الرئيس السيسي وكل من الرئيس القبرصي "نيكوس خريستودوليدس" ورئيس الوزراء اليوناني "كيرياكوس متسوتاكيس"، كما صدر عن القمة بيان مشترك.

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