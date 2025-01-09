وول ستريت تغلق بلا تغيير يذكر مع تقييم المستثمرين لخطر التضخم

أغلقت الأسهم الرئيسية في وول ستريت بلا تغير يذكر، يوم الأربعاء، ولم تبتعد المؤشرات الرئيسية عن مستوى الثبات، مع تقييم المستثمرين لتأثير مجموعتين متضاربتين من بيانات الوظائف وتقرير قال إن الرئيس المنتخب دونالد ترامب يدرس إعلان حالة طوارئ اقتصادية وطنية بسبب التضخم.

وقال تشارلي ريبلي، كبير إستراتيجيي الاستثمار في شركة أليانز لإدارة الاستثمار: “التضخم هو الورقة المؤثرة في عام 2025، هناك الكثير من الأشياء التي قد تعود بالتضخم إلى الارتفاع”.

وأظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) ليومي 17 و18 ديسمبر أن المسؤولين رأوا خطرًا متزايدًا بأن تظل ضغوط الأسعار قائمة مع بدء صناع السياسات في التعامل مع تأثير السياسات المتوقعة من إدارة ترمب القادمة.

كانت معنويات السوق ضعيفة بعد أن ذكر تقرير لشبكة CNN أن ترامب يفكر في بناء برنامج جديد للرسوم الجمركية باستخدام قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية الذي يخول الرئيس إدارة الواردات أثناء حالة الطوارئ الوطنية.

وبلغت عوائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات ذروتها عند 4.73%، في أعلى مستوى منذ 25 أبريل قبل أن تتراجع قليلا إلى 4.681% في وقت لاحق بعد الظهر.

وقبل تولي ترامب منصبه في وقت لاحق من هذا الشهر، تضع المخاوف بشأن الرسوم الإضافية المحتملة على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، المستثمرين في حالة توتر حيث يمكن أن تؤدي سياسات ترمب التي تتضمن الترحيل الجماعي والتعريفات الجمركية إلى إذكاء ضغوط التضخم.

ووفقا لبيانات أولية، أغلق ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 8.49 نقطة أي 0.13% عند 5917.52 نقطة. وانخفض ناسداك المجمع 10.96 نقطة أي 0.06% ليصل إلى 19478.72 نقطة، وارتفع داو جونز الصناعي 93.75 نقطة أي 0.22% إلى 42622.11 نقطة.

وسجلت معظم القطاعات الأحد عشر في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مكاسب متواضعة، بقيادة مؤشر الرعاية الصحية.

وانخفض مؤشر راسل 200 الذي يتتبع الشركات الصغيرة ذات التركيز المحلي.

وتباينت نتائج الشركات العملاقة مع ارتفاع مايكروسوفت وهبوط ألفابت وميتا.

وقام المستثمرون بتقييم تقرير التوظيف الوطني الصادر عن (إيه.دي.بي) الذي أظهر تباطؤ نمو الوظائف في القطاع الخاص بشدة في ديسمبر، على الرغم من أن تقريرًا منفصلًا صادرًا عن وزارة العمل قال إن طلبات البطالة في الأسبوع السابق انخفضت.

وأبقى المركزي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير، ويتوقع المتداولون الآن أول خفض هذا العام إما في مايو أو يونيو، وفقا لأداة فيدووتش التابعة لشركة (سي.إم.إي).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.