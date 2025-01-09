الخميس 09 يناير 2025
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رياضة

كرة اليد، موعد مباراة مصر ورومانيا الودية قبل بطولة العالم

منتخب كرة اليد، فيتو
منتخب كرة اليد، فيتو

كرة اليد، يخوض المنتخب الوطني لكرة اليد مواجهة ودية أمام منتخب رومانيا، في الجولة الثانية من البطولة الودية المقامة حاليًّا في إسبانيا، ضمن استعدادات الفراعنة للمشاركة في بطولة العالم، المقرر لها خلال الفترة من 14 يناير وحتى 2 فبراير المقبل بتنظيم مشترك بين كرواتيا والدنمارك والنرويج.

ومن المقرر أن تقام مباراة مصر ورومانيا غدًا الجمعة.

وكان المنتخب قد خسر أمام منتخب النرويج بنتيجة (28-33)، في المباراة التي جمعت بينهما أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة إسبانيا الدولية.

كرة اليد، خسر المنتخب الوطني لكرة اليد بقيادة المدير الفني الإسباني خوان كارلوس باستور، أمام نظيره منتخب النرويج بنتيجة (33-28)، في المباراة الودية التي جمعت بينهما اليوم حاليا ضمن منافسات البطولة الدولية المقامة حاليا بإسبانيا، استعدادا للمشاركة في بطولة العالم.

وكان الشوط الأول قد انتهى بتأخر منتخبنا الوطني أمام النرويج بنتيجة (15-17).

واختار الإسباني خوان كارلوس باستور المدير الفني لمنتخب مصر 20 لاعبا في معسكر إسبانيا والذي سيتم الاختيار منهم قائمة بطولة العالم.

 

قائمة منتخب مصر في معسكر إسبانيا

ضمت  القائمة 20 لاعبًا، وهم:

حراس المرمى
كريم هنداوي (الزمالك)
محمد علي (سبورتنج لشبونة البرتغالي)
عبد الرحمن حُميد (الأهلي)

جناح أيسر
أحمد هشام سيسا (ڤويڤودينا الصربي)
بلال إبراهيم مسعود (بيرجيشر الألماني)

ظهير أيسر
علي زين (دينامو بوخارست الروماني)
أحمد هشام دودو (مونبيلييه الفرنسي)
عبد الرحمن فيصل (الأهلي)

صناع اللعب
أحمد خيري (الأهلي)
سيف الدرع (ليموج الفرنسي)
سيف هاني فوكس (الأهلي)

ظهير أيمن
يحيى خالد (باريس سان جيرمان الفرنسي)
محسن رمضان (الأهلي)
محمد لاشين (الأهلي)

جناح أيمن
محمد سند (نيم الفرنسي)
أكرم يسري (الزمالك)

الدائرة
إبراهيم المصري (الأهلي)
أحمد عادل (الأهلي)
خالد وليد (بشيكتاش التركي)
ياسر سيف (الأهلي).

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