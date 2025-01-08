ساويرس: الفن والكتابة يمنحان مصر الوهج بالوطن العربي، شريف دسوقي يكشف مفاجأة عن مكالمته لـ أحمد العوضي، وزير الثقافة يزور الفنان محمد منير لتكريمه بمناسبة يوم الثقافة المصرية

شهدت الساحة الفنية، اليوم الأربعاء، العديد من الأخبار الهامة من أبرزها شريف دسوقي يكشف مفاجأة عن مكالمته لـ أحمد العوضي، و "هنو" يزور الفنان محمد منير لتكريمه بمناسبة يوم الثقافة المصرية





كشف الفنان، شريف دسوقي، كواليس طلبه التمثيل، مع الفنان أحمد العوضي، وذلك بعد الكومنت الذى كتبه، في بوست، نشره العوضي عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك”



وقال شريف، في لقائه مع برنامج “صبايا الخير”، الذى تقدمه الإعلامية ريهام سعيد، عبر فضائية قناة النهار، أنه كتب التعليق في منشور العوضي، ولم يتوقع رده نهائيًا، وذلك لوجود عدد كبير من التعليقات في منشوراته، عبر الفيديو الذى ظهر فيه.

حرص الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، على زيارة الفنان الكبير محمد منير في منزله لتسليمه تكريم "يوم الثقافة المصرية"، في لفتة تعكس التقدير والاعتزاز برموز الفن والثقافة في مصر.



جاءت هذه الزيارة بعد أن حالت الظروف الصحية دون تمكّن الفنان محمد منير من حضور احتفالية التكريم التي أقيمت صباح اليوم بدار الأوبرا المصرية.

قالت الفنانة أنغام إن سعادتها لا توصف بنجاح ألبومها الجديد “تيجي نسيب” مؤكدة أنها لمست نجاح الألبوم في الحفلات التى تحيها، مؤكدة أن الجمهور حفظ كلمات الأغاني بسرعة.

و أضافت أنغام خلال احتفالها بألبوم تيجي نسيب إن نجاح الألبوم يعود إلي فريق العمل المبدعين وأنا صوتهم أنا كنت أغني إبداعهم مشيرة إلي أنها أظهرت موهبة أكرم حسني في تأليف الأغاني، بجانب أنه ممثل كبير، مضيفة أن التجربة كانت صعبة بس هتوصل للجيل الحالي بسرعة.

اكتشاف المواهب، قال الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة: إن هناك خطة لإجراء مسابقات فنية على مستوى المحافظات لاكتشاف المواهب الغنائية.



مسابقات سومة لاكتشاف المواهب

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": المسابقات الفنية لاكتشاف المواهب من الشباب والنشء ستكون بعنوان "سومة".





أكد السيناريست تامر حبيب أن المطربة أنغام لديها عدد من الأغاني تصلح لسيناريو فيلم سينمائي ومن أبرزها أغنية ماجبش سيرتي وغيرهم، مشيرا إلي أنه يتابع نجاحات أنغام منذ صغرها.



و أضاف تامر حبيب:" أنه ليس هناك مشكلة في أن أنغام تكون صوت مصر، مشيرا إلي أن مصر لها أصوات كثيرة تستحق اللقب مثل شيرين عبد الوهاب وغيرها مؤكدا أن هناك أصواتا كثيرة جيدة

خطفت النجمة أنغام الأنظار، عقب وصولها للاحتفال بنجاح ألبومها الجديد تيجي نسيب المقام حاليا بأحد المولات الكبري



وشهدت احتفالية أنغام بألبومها الجديد تيجي نسيب تدافع الجمهور علي المطربة التي حرصت علي تقبيلهم أثناء تواجدها علي الريد كاربت

أعلنت جائزة ساويرس الثقافية في دورتها العشرين الفائزين بفرع الجائزة في السيناريو لشباب وكبار الكتاب، وذلك خلال الحفل المقام بقاعة إيوارت بالجامعة الأمريكية بالتحرير.



جائزة أفضل سيناريو شباب الكتاب

وحصد جائزة أفضل سيناريو لفرع شباب الكتاب، مهاب طارق عن سيناريو فيلم "العرض الأخير".

جائزة أفضل سيناريو كبار الكتاب

فيما حصد جائزة أفضل سيناريو لفرع كبار الكتاب، عبد الفتاح كمال عن سيناريو فيلم "المدير".

كشفت جائزة ساويرس الثقافية في دورتها العشرين عن الفائزين بفروع الجائزة في فرع أفضل كتاب للأطفال تحت سن 12، وفرع النقد الأدبي والسرديات الأدبية، وفرع النص المسرحي، وذلك خلال حفل الختام المقام بقاعة إيوارت بالجامعة الأمريكية بالتحرير.

وجاءت قائمة الفائزين بهذه الفروع كالتالي:

جائزة أفضل نص مسرحي

المركز الأول.. ياسمين إمام عن نص "الباحث عن البهجة".

المركز الثاني.. أحمد فؤاد الدين عن النص المسرحي "الباقي من عمري".

كشف المهندس نجيب ساويرس عن تعرضه لوعكة صحية شديدة، قائلا: "عندي دور برد ومقدرش اتهم نفسي إني أنا عديت سميح.. بس الناس قالولنا إن دي عين.. مع إن مفيش حاجة تستاهل تاخد عين في مصر".

حفل جائزة ساويرس الثقافية

جاء ذلك خلال حفل جائزة ساويرس الثقافية في دورته العشرين والمقام بقاعة إيوارت بالجامعة الأمريكية بالتحرير، بحضور كوكبة من الشخصيات العامة والكتاب والمثقفين.

قالت الفنانة أنغام إن سعادتها لا توصف بنجاح ألبومها الجديد “تيجي نسيب” مؤكدة أنها لمست نجاح الألبوم في الحفلات التي تحييها، مؤكدة أن الجمهور حفظ كلمات الأغاني بسرعة.



وأضافت أنغام خلال احتفالها بألبوم تيجي نسيب إن نجاح الألبوم يعود إلى فريق العمل المبدعين وأنا صوتهم أنا كنت أغني إبداعهم مشيرة إلي أنها أظهرت موهبة أكرم حسني في تأليف الأغاني، بجانب أنه ممثل كبير، مضيفة أن التجربة كانت صعبة بس هتوصل للجيل الحالي بسرعة.

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