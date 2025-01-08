الأربعاء 08 يناير 2025
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ثقافة وفنون

وزير الثقافة يكشف عن مسابقات "سومة" للبحث عن المواهب الغنائية بالمحافظات (فيديو)

وزير الثقافة أحمد
وزير الثقافة أحمد هنو، فيتو

اكتشاف المواهب، قال الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة: إن هناك خطة لإجراء مسابقات فنية على مستوى المحافظات لاكتشاف المواهب الغنائية.

مسابقات سومة لاكتشاف المواهب

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": المسابقات الفنية لاكتشاف المواهب من الشباب والنشء ستكون بعنوان "سومة".

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إقامة حفلات كبيرة للمواهب

وتابع: "سيتم إجراء تصفيات للمواهب الغنائية بالمحافظات وبعدها يتم نقلهم في العاصمة القاهرة، ثم تصفية أخرى لاختيار أفضل المواهب، ثم إقامة حفلات كبيرة داخل وخارج مصر".
 

القدرة السحرية في الفنون 

وأشار أحمد هنو إلى أن مصر لها قدرة سحرية في الفنون المختلفة مع الأشقاء في الدول العربية.


 

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