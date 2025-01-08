كأس كاراباو، تعادل سلبي بين ليفربول وتوتنهام بعد 30 دقيقة

كأس كاراباو، سيطر التعادل السلبي على أول 30 دقيقة من مباراة ليفربول وتوتنهام هوتسبير، التي تجمعهما على ملعب توتنهام، ضمن ذهاب نصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية "كأس كاراباو".

بدأت المباراة بتألق من لاعبي توتنهام الذين أضاعوا فرصة هدف محقق في الدقيقة السادسة بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء تصدى لها أليسون بيكر حارس ببراعة شديدة وأنقذ مرماه.

وفي الدقيقة السابعة، توقفت المباراة بسبب إصابة رودريجو بينتانكور لاعب توتنهام هوتسبر، ليغادر الأخير المباراة محمولا، وبحل بدلا منه برينان جونسون.

وفي الدقيقة 24، أطلق محمد صلاح تصويبة خطيرة من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر لحارس توتنهام.

وتأهل ليفربول إلى دور نصف النهائي، وذلك عقب فوزه على نظيره ساوثهامبتون بنتيجة 2/1، في اللقاء الذي أقيم على ملعب “سانت ميري”، بينما تأهل توتنهام هوتسبير إلى الدور ذاته، بعد أن فاز بنتيجة 4/3 على مانشستر يونايتد في منافسات دور ربع النهائي.

جدير بالذكر أن مواجهة الإياب بين الفريقين، ستقام على ملعب "أنفيلد"، يوم 6 فبراير من الشهر المقبل.

تشكيل ليفربول اليوم أمام توتنهام في كأس كاراباو

شهد تشكيل ليفربول ضد توتنهام تواجد محمد صلاح نجم منتخب مصر بالتشكيل الأساسي للريدز والذي ضم كلا من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: كونور برادلي، كوانساه، فيرجيل فان دايك، كوستاس تسيميكاس.

خط الوسط: ريان جرافنبيرخ، أليكسيس ماك أليستر، كورتيس جونز.

خط الهجوم: ديوجو جوتا، محمد صلاح، كودي جاكبو.

بينما يتواجد على دكة بدلاء ليفربول ضد توتنهام في كأس كاراباو كلا من كيليهر، واتارو اندو، داروين نونيز، كييزا، هارفي إليوت، لويس دياز، إبراهيما كوناتي، أندرو روبرتسون، ترينت ألكسندر أرنولد.

تاريخ مواجهات توتنهام ضد ليفربول



المباريات: 189 مباراة

فوز نادي ليفربول: 91 مباراة

فوز توتنهام: 51 مباراة

تعادل: 47 مباراة

أهداف ليفربول أمام توتنهام: 306 هدفا

أهداف توتنهام أمام ليفربول: 224

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