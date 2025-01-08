أخبار مصر اليوم: توجيه رئاسي لإقرار حزمة اجتماعية جديدة.. الحكومة تعلن بدء تعيين 72 ألف معلم.. خطة توسيع صيدليات الإسعاف لتقديم الخدمات الطبية.. والأرصاد تحذر من الأمطار الرعدية غدا

أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

مدبولي: توجيه رئاسي لإقرار حزمة اجتماعية جديدة لتخفيف الأعباء عن المواطنين

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن توجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي لإقرار حزمة اجتماعية جديدة خلال العام الحالي 2025، بهدف رفع الضغوط والأعباء عن المواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، أكد مدبولي أن الحكومة تقدر تمامًا الضغوط الاقتصادية التي يتعرض لها المواطن المصري في الوقت الراهن، مشيرًا إلى أن هناك توجيهًا عامًا من الرئيس السيسي برفع تلك الضغوط قدر المستطاع.

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تدرس حاليًا الحزمة الجديدة بالتعاون مع وزير المالية، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عن جميع التفاصيل المتعلقة بها بمجرد الانتهاء من دراستها.

وفيما يتعلق بالقطاع الصحي، أشار مدبولي إلى أن الحكومة بصدد تنفيذ خطة لتوسيع إتاحة صيدليات الإسعاف، مع التوسع في إنشاء الفروع الجديدة بجانب الـ81 ألف صيدلية المنتشرة على مستوى الجمهورية.

كما أكد مدبولي أن الحكومة تعمل على إصدار قانون المسئولية الطبية، الذي ينظم حقوق الأطباء والمرضى، معربًا عن تقديره الكبير للأطباء، مشيرًا إلى أن القانون سيخرج بالتوافق بين جميع الأطراف لحماية حقوقهم.

سيولة نقدية محفزة للمصدرين، الحكومة تعتمد سياسات مالية جديدة لدعم التصدير

أعلن وزيرا المالية والاستثمار والتجارة الخارجية، اعتماد سياسات مالية جديدة تستهدف دعم قطاع التصدير، من خلال توفير سيولة نقدية محفزة للشركات المصدرة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح الوزيران أنه سيتم صرف 50% من مستحقات الشركات المصدرة نقدًا على مدار 4 سنوات مالية متتالية، بدءًا من العام الحالي، بقيمة 8 مليارات جنيه سنويًا، مع صرف أول قسط خلال الشهر الجاري. كما أكد البيان أن الحكومة، ولأول مرة، ستقوم بسداد مستحقات المصدرين للعام المالي 2024/2025 خلال نفس العام.

وأشار الوزيران إلى أن السياسات الجديدة تتضمن أيضًا تسوية 50% من متأخرات المصدرين عبر نظام المقاصة مع مديونياتهم لدى الضرائب والجمارك وشركتي الكهرباء والغاز، وهو ما يعزز من قدرة الشركات على مواجهة التحديات الاقتصادية ودفع عجلة الإنتاج.

وشدد البيان على أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود الحكومة لدعم الصادرات المصرية، حيث تم سداد 70 مليار جنيه من المتأخرات لصالح أكثر من 2800 شركة مصدرة منذ عام 2019، مع العمل على وضع برنامج جديد وطموح لدعم المصدرين، يبدأ من العام المالي 2025/2026، بهدف تعزيز القيمة المضافة للصادرات وزيادة حصيلة الإيرادات من الأسواق العالمية.

"بديل الثانوية العامة".. وزير التربية والتعليم يُقدّم عرضًا لنظام شهادة البكالوريا المصرية

استعرض محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نظام شهادة البكالوريا المصرية "بديل الثانوية العامة"، والمقرر تطبيقه على الطلاب الذين يدخلون الصف الأول الثانوى العام المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

واستهل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عرضه بالفلسفة والمنطلقات لشهادة البكالوريا المصرية، والتي تعتمد على تنمية المهارات الفكرية والنقدية بديلًا عن الحفظ والتلقين، والتعلم متعدد التخصصات بدمج المواد العلمية والأدبية والفنية، والتقييم المستمر وتقسيم المواد على عامين على الأقل، هذا بالإضافة إلى الاعتراف الدولي والفرص المتعددة من خلال جلستي امتحان سنويًا.

وحول هيكل شهادة البكالوريا المصرية، أوضح الوزير أنها تتكون من مرحلتين هما المرحلة التمهيدية (الصف الأول الثانوي)، والمرحلة الرئيسية (الصفين الثاني والثالث الثانوي).

وأضاف محمد عبد اللطيف، أن المرحلة التمهيدية (الصف الأول الثانوي)، تتضمن عددا من المواد الأساسية التي تدخل في المجموع الكلي، وتشمل مواد التربية الدينية واللغة العربية والتاريخ المصري والرياضيات والعلوم المتكاملة والفلسفة والمنطق واللغة الأجنبية الأولي، بالإضافة إلى مواد خارج المجموع تشمل اللغة الأجنبية الثانية والبرمجة وعلوم الحاسب.

وفيما يخص مواد المرحلة الرئيسية (الصف الثاني الثانوي)، أشار الوزير إلى أن المواد الأساسية في جميع التخصصات تتضمن مواد اللغة العربية والتاريخ المصري واللغة الأجنبية الأولي، بالإضافة إلى المواد التخصصية (يختار منها الطالب مادة واحدة) وهي الطب وعلوم الحياة تشمل (الرياضيات/ الفيزياء)، والهندسة وعلوم الحساب تشمل (الرياضيات مستوى رفيع) و(الفيزياء مستوى رفيع)، والأعمال تشمل (الاقتصاد مستوى رفيع) (الرياضيات)، والآداب والفنون تشمل (جغرافيا مستوي رفيع) و(إحصاء).

وأضاف أنه بالنسبة لمواد المرحلة الرئيسية (الصف الثالث الثانوي)، فإنها تتضمن في المواد الأساسية لجميع التخصصات مادة التربية الدينية، بالإضافة إلى المواد التخصصية وهي الطب وعلوم الحياة تشمل (الأحياء مستوي رفيع) و(الكيمياء مستوى رفيع)، والهندسة وعلوم الحساب تشمل (الرياضيات مستوى رفيع) و(الفيزياء مستوى رفيع)، والأعمال تشمل (الاقتصاد مستوى رفيع) (الرياضيات)، والآداب والفنون تشمل (جغرافيا مستوى رفيع) و(إحصاء).

وأشار وزير التربية والتعليم، خلال عرضه إلى مجموعة من القواعد العامة التي تخص المرحلة الرئيسية (الصفين الثاني والثالث الثانوي) من نظام البكالوريا، تضمنت أن الامتحانات تتاح بفرصتين في كل عام دراسي في شهري مايو ويوليو لمواد الصف الثاني الثانوي وشهري يونيو وأغسطس لمواد الصف الثالث الثانوي، وأن دخول الامتحان للمرة الأولي يكون مجانًا وبعد ذلك بمقابل لكل امتحان قدره 500 جنيه رسم امتحان، وفيما يتعلق بحساب المجموع فإنه تحتسب درجة كل مادة من مواد الثانوية السبع من 100 درجة ويكون المجموع النهائي للطالب بجمع الدرجات الحاصل عليها لكل مادة.

أول تعليق من رئيس الوزراء على نظام البكالوريا الجديد

خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، علق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، على نظام "البكالوريا المصري"، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على تطبيق أحدث النظم لتطوير منظومة الثانوية العامة، بهدف تخفيف الضغط عن الأسرة المصرية وتقديم تجربة تعليمية أكثر مرونة للطلاب.

وأوضح مدبولي أن المنظومة الجديدة تتيح للطلاب حرية اختيار المواد الدراسية بناءً على رغباتهم وميولهم للتخصص الجامعي، بما يضمن توافق التعليم مع قدرات الطلاب واستيعابهم.

وأشار رئيس الوزراء إلى إحالة المنظومة الجديدة للثانوية العامة إلى المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، بهدف إعداد تصور شامل حولها قبل طرحها للحوار المجتمعي، بما يضمن مشاركة جميع الأطراف المعنية في صياغة النظام التعليمي الجديد.

وأكد مدبولي أن هذا التوجه يأتي في إطار جهود الدولة لتطوير قطاع التعليم، بما يواكب أحدث النظم العالمية ويعزز من تنافسية النظام التعليمي المصري.

الأرصاد تحذر من الأمطار الرعدية غدا على هذه المناطق

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق من محافظة مطروح قد يصاحبها حبات البرد.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الخميس، حيث يسود طقس معتدل على أغلب الأنحاء، مائل للدفء على شمال الصعيد، شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، يصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس نهارا، حيث يسود طقس معتدل على شمال البلاد والوجه البحرى، وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد ودافئا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وعلى جنوب الصعيد وشديد البرودة على وسط سيناء وشمال الصعيد.

وتكون حالة البحر الأبيض المتوسط خفيف إلى معتدل ويصل ارتفاع الأمواج من 1: 1.5 متر.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية فى نشرة طقس الغد إلى أن حالة البحر الأحمر تكون خفيف إلى معتدل ويصل ارتفاع الأمواج من 1: 1.5 متر.

كما وجهت الدكتورة ايمان شاكر، رئيس هيئة الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية بعض النصائح للمواطنين لمواجهة التقلبات الجوية، حيث نصحت بارتداء الملابس الشتوية وارتداء جاكت فى الصباح الباكر وليلا خاصة لكبار السن والأطفال.

كما نصحت بالابتعاد عن الأشجار والبلكونات المتهالكة وعدم الوقوف أسفل اللوحات المعدنية أثناء هطول الأمطار.

رئيس الوزراء يكشف تفاصيل خطة توسيع صيدليات الإسعاف لتوفير الخدمات الطبية العاجلة

خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقد بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن خطة تنفيذية تهدف إلى توسيع إتاحة صيدليات الإسعاف على مستوى الجمهورية، مع التوسع في إنشاء الفروع بجانب 81 ألف صيدلية موجودة بالفعل، لتوفير الخدمات الطبية العاجلة بشكل أسرع وأكثر شمولًا.

وفيما يخص القطاع الصحي، أكد مدبولي أن قانون المسئولية الطبية الجديد يأتي لتنظيم حقوق الأطباء والمرضى، معربًا عن تقدير الحكومة لجهود الأطباء. وأوضح أن القانون سيُصدر بالتوافق لضمان حماية حقوق الجميع وتعزيز الثقة بين الأطراف المختلفة.

مدبولي: تعيين 72 ألف معلم دفعة واحدة وتطوير الثانوية العامة بنظام البكالوريا

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعيين 72 ألف معلم دفعة واحدة، في إطار جهود الحكومة لسد العجز في الكوادر التعليمية وتحسين جودة العملية التعليمية.

كما استعرض مدبولي تفاصيل برنامج رد أعباء التصدير، الذي يهدف إلى دعم الصادرات المصرية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.

وفي سياق آخر، علق رئيس الوزراء على نظام "البكالوريا المصري"، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تطبيق أحدث النظم لتطوير منظومة الثانوية العامة لتخفيف الضغط عن الأسرة المصرية. وأوضح أن المنظومة الجديدة ستتيح للطلاب اختيار المواد الدراسية بناءً على رغباتهم وقدراتهم بما يتناسب مع التخصصات الجامعية التي يستهدفونها.

وأشار مدبولي إلى إحالة المنظومة الجديدة للثانوية العامة إلى المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، لإعداد تصور شامل بشأنها قبل طرحها للحوار المجتمعي، لضمان مشاركة مختلف الأطراف في صياغة النظام التعليمي الجديد.

وأكد رئيس الوزراء أن هذه الخطوات تأتي ضمن خطة الدولة لتطوير قطاع التعليم ورفع كفاءته، بما يلبي تطلعات المصريين ويواكب أحدث النظم التعليمية عالميًا.

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