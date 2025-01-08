مدبولي: تعيين 72 ألف معلم دفعة واحدة وتطوير الثانوية العامة بنظام البكالوريا

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعيين 72 ألف معلم دفعة واحدة، في إطار جهود الحكومة لسد العجز في الكوادر التعليمية وتحسين جودة العملية التعليمية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة.

كما استعرض مدبولي تفاصيل برنامج رد أعباء التصدير، الذي يهدف إلى دعم الصادرات المصرية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.

وفي سياق آخر، علق رئيس الوزراء على نظام "البكالوريا المصري"، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تطبيق أحدث النظم لتطوير منظومة الثانوية العامة لتخفيف الضغط عن الأسرة المصرية. وأوضح أن المنظومة الجديدة ستتيح للطلاب اختيار المواد الدراسية بناءً على رغباتهم وقدراتهم بما يتناسب مع التخصصات الجامعية التي يستهدفونها.

وأشار مدبولي إلى إحالة المنظومة الجديدة للثانوية العامة إلى المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، لإعداد تصور شامل بشأنها قبل طرحها للحوار المجتمعي، لضمان مشاركة مختلف الأطراف في صياغة النظام التعليمي الجديد.

وأكد رئيس الوزراء أن هذه الخطوات تأتي ضمن خطة الدولة لتطوير قطاع التعليم ورفع كفاءته، بما يلبي تطلعات المصريين ويواكب أحدث النظم التعليمية عالميًا.

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