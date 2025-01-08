الأربعاء 08 يناير 2025
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أخبار مصر

رئيس الوزراء يكشف تفاصيل خطة توسيع صيدليات الإسعاف لتوفير الخدمات الطبية العاجلة

صيدليات الإسعاف
صيدليات الإسعاف

خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقد بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن خطة تنفيذية تهدف إلى توسيع إتاحة صيدليات الإسعاف على مستوى الجمهورية، مع التوسع في إنشاء الفروع بجانب 81 ألف صيدلية موجودة بالفعل، لتوفير الخدمات الطبية العاجلة بشكل أسرع وأكثر شمولًا.

وفيما يخص القطاع الصحي، أكد مدبولي أن قانون المسئولية الطبية الجديد يأتي لتنظيم حقوق الأطباء والمرضى، معربًا عن تقدير الحكومة لجهود الأطباء. وأوضح أن القانون سيُصدر بالتوافق لضمان حماية حقوق الجميع وتعزيز الثقة بين الأطراف المختلفة.

على صعيد التعليم، أعلن رئيس الوزراء عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعيين 72 ألف معلم دفعة واحدة، في خطوة تهدف إلى سد العجز في الكوادر التعليمية وتحسين مستوى العملية التعليمية.

كما علق مدبولي على نظام "البكالوريا المصري"، مشيرًا إلى العمل على تطبيق أحدث النظم لتطوير منظومة الثانوية العامة، بما يخفف الضغط عن الأسر المصرية.

 وأوضح أن النظام الجديد يتيح للطلاب اختيار المواد الدراسية وفق رغباتهم وقدراتهم، مع إحالة النظام الجديد إلى المجموعة الوزارية للتنمية البشرية لإعداد تصور شامل قبل طرحه للحوار المجتمعي.

وأضاف رئيس الوزراء أن هذه الجهود تأتي في إطار خطط الدولة لدعم التعليم والصحة وتطوير البنية التحتية الأساسية، بما يحقق نقلة نوعية في جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ويواكب تطلعاتهم المستقبلية.

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