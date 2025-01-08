الأربعاء 08 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام توتنهام في كأس كاراباو

ليفربول، فيتو
ليفربول، فيتو

كأس كاراباو، أعلن الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، تشكيل مواجهة توتنهام هوتسبير، والتي تجمعهما في العاشرة مساء اليوم، على ملعب توتنهام، ضمن ذهاب نصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية "كأس كاراباو".

وتأهل ليفربول إلى دور نصف النهائي، وذلك عقب فوزه على نظيره ساوثهامبتون بنتيجة 2/1، في اللقاء الذي أقيم على ملعب “سانت ميري”، بينما تأهل توتنهام هوتسبير إلى الدور ذاته، بعد أن فاز بنتيجة 4/3 على مانشستر يونايتد في منافسات دور ربع النهائي.

جدير بالذكر أن مواجهة الإياب بين الفريقين، ستقام على ملعب "أنفيلد"، يوم 6 فبراير من الشهر المقبل.

 

تشكيل ليفربول اليوم أمام توتنهام في كأس كاراباو

شهد تشكيل ليفربول تواجد محمد صلاح نجم منتخب مصر بالتشكيل الأساسي والذي ضم كلا من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: كونور برادلي، كوانساه، فيرجيل فان دايك، كوستاس تسيميكاس.

خط الوسط: ريان جرافنبيرخ، أليكسيس ماك أليستر، كورتيس جونز.

خط الهجوم: ديوجو جوتا، محمد صلاح، كودي جاكبو.

بينما يتواجد على دكة بدلاء ليفربول ضد توتنهام في كأس كاراباو كلا من كيليهر، واتارو اندو، داروين نونيز، كييزا، هارفي إليوت، لويس دياز، إبراهيما كوناتي، أندرو روبرتسون، ترينت ألكسندر أرنولد.

 

تاريخ مواجهات توتنهام ضد ليفربول 
 

المباريات: 189 مباراة 

فوز ليفربول  :  91 مباراة 

فوز توتنهام: 51 مباراة 

تعادل: 47 مباراة 

أهداف ليفربول أمام توتنهام: 306 هدفا 

أهداف توتنهام أمام ليفربول:  224

موعد مباراة توتنهام ضد ليفربول في كأس كاراباو


تنطلق مباراة توتنهام ضد ليفربول في كأس كاراباو في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 بتوقيت السعودية.

 

القناة الناقلة لمباراة ليفربول أمام توتنهام في كأس كاراباو
 

تذاع مباراة توتنهام ضد ليفربول في كأس كاراباو عبر قناة beIN SPORTS 1.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كأس كاراباو كأس رابطة الأندية الانجليزية ليفربول محمد صلاح توتنهام مباراة ليفربول وتوتنهام توتنهام ضد ليفربول

مواد متعلقة

حقيقة شراء إيلون ماسك لنادي ليفربول ومصير صادم لمحمد صلاح (فيديو جراف)

تاريخ مواجهات ليفربول ضد توتنهام في جميع البطولات (إنفوجراف)
ads

الأكثر قراءة

مدبولي: توجيه رئاسي لإقرار حزمة اجتماعية جديدة لتخفيف الأعباء عن المواطنين

الأرصاد تحذر من الأمطار الرعدية غدا على هذه المناطق

هل تضاف درجات أولى ثانوي للمجموع بشهادة البكالوريا الجديدة؟ التعليم تجيب (فيديو)

جنح مستأنف الجيزة تقرر تخفيف حكم حبس عمر زهران سنة في قضية سرقة المجوهرات

"بديل الثانوية العامة".. تفاصيل نظام شهادة البكالوريا المصرية الجديد.. يطبق على طلاب الصف الأول الثانوي العام المقبل.. وتقسيم المواد على عامين

التعليم تكشف قصة تحصيل رسوم الـ500 جنيه في نظام البكالوريا الجديد (فيديو)

أول تعليق من رئيس الوزراء على نظام البكالوريا الجديد

مدبولي: تعيين 72 ألف معلم دفعة واحدة وتطوير الثانوية العامة بنظام البكالوريا

منوعات

المزيد

كيت ميدلتون تكشف مخططها في المستقبل بعد تعافيها من السرطان

مشهد مرعب، حرائق لوس أنجلوس تحاصر رجلين وكلبهما (فيديو)

أنجلينا جولي تكشف عن مشاعرها خلال فترة الطلاق من برادبيت

ارتفاع مقلق في عدد وفيات الحصبة بالمغرب

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس الأحمر والأصفر اليوم الأربعاء في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأربعاء 8-1-2025 في الأسواق

أسعار الذهب محليا في ختام التعاملات اليوم الأربعاء 2025.1.8

يصل لـ 15 جنيها، ارتفاع أسعار الأيس كريم بالأسواق اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

قائمة الأبطال لكأس السوبر الإسباني (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية زراعة الفل في المنام وعلاقتها بتحقيق مكاسب مالية

تعليق قوي من خالد الجندي على ظاهرة التعصب الكروي بين الشباب (فيديو)

أسماء سورة المؤمنون وفضائلها وسبب نزول بعض آياتها

المزيد
الجريدة الرسمية