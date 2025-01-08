عودة لامين يامال، تشكيل برشلونة لمواجهة أتلتيك بلباو في كأس السوبر الإسباني

السوبر الإسباني، أعلن الجهاز الفني لفريق برشلونة الإسباني، بقيادة هانز فليك، تشكيل مواجهة أتلتيك بلباو، المقرر خوضها مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "الجوهرة المشعة" في السعودية، في إطار منافسات نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

ويلعب برشلونة في تلك البطولة باعتباره وصيف النسخة الماضية من بطولة الدوري الإسباني للموسم الماضي، فيما يشارك أتلتيك بلباو يشارك في المسابقة باعتباره بطل النسخة الماضية من بطولة كأس ملك إسبانيا.

تشكيل برشلونة اليوم أمام أتلتيك بلباو في كأس السوبر الإسباني

وشهد تشكيل برشلونة عودة لامين يامال أساسيًا بعد غياب للإصابة، حيث جاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: كوندي، كوبارسي، إينيجو مارتينيز، بالدي.

خط الوسط: كاسادو، بيدري، جافي

خط الهجوم: لامين يامال، روبرت ليفاندوفسكي، رافينها.

فيما يتواجد على دكة البدلاء كلا من: أراوخو، فيران توريس، بينيا، بابلو توري، فيرمين لوبيز، فرينكي دي يونج، أسترالاجا، إريك جارسيا، هيكتور فورت، جيرارد مارتين، فيرنانديز.

موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في كأس السوبر الإسباني

تنطلق مباراة برشلونة ضد أتلتيك بلباو في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة، 10 بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيك بلباو

تذاع مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني عبر قناتي: إم بي سي مصر 2، SSC HD.



ويشارك نادي برشلونة في تلك البطولة بصفته وصيف النسخة الماضية من بطولة الدوري الإسباني، 2023/24، في حين أن أتلتيك بلباو هو بطل النسخة الماضية من بطولة كأس ملك إسبانيا.

ويلتقي الفائز من تلك المباراة مع الفائز من لقاء ريال مدريد وريال مايوركا، في نهائي يوم الأحد المقبل.

وكشف الألماني هانزي فليك، مدرب برشلونة عن إمكانية مشاركة لامين يامال أمام أتلتيك بلباو في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

وافتقد الفريق الكاتالوني جهود لامال بعد تعرضه لإصابة من الدرجة الأولى في مفصل كاحله الأيمن، منتصف نوفمبر الماضي.

مواعيد مباريات نصف نهائي السوبر الإسباني

من المقرر أن يلتقي أتلتيك بلباو ضد برشلونة اليوم الأربعاء 8 يناير الجاري، ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب الملك عبد الله الدولي.

وتقام المباراة الثانية لدور نصف نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني بين ريال مدريد ضد ريال مايوركا على ملعب الملك عبد الله الدولي في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة غدا الخميس.

القنوات الناقلة لبطولة كأس السوبر الإسباني 2025



وتمتلك شبكة قنوات SCC السعودية الحقوق الحصرية لبث مباريات كأس السوبر الإسباني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ومن المقرر أن يتم نقل المباريات عبر قناتي SSC Sports HD 1 وكذلك SSC Sports HD 5.

كما تذاع بطولة كأس السوبر الإسباني ستكون على قنوات mbc masr وmbc masr 2.

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