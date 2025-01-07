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رياضة

مدرب برشلونة يكشف موقف لامين يامال من المشاركة في السوبر الإسباني

فليك
فليك

كشف الألماني هانزي فليك، مدرب برشلونة عن إمكانية مشاركة لامين يامال أمام أتلتيك بلباو في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

وافتقد الفريق الكاتالوني جهود لامال بعد تعرضه لإصابة من الدرجة الأولى في مفصل كاحله الأيمن، منتصف نوفمبر الماضي.

موقف لامين يامال من السوبر


وقال فليك في المؤتمر الصحفي قبل لقاء بلباو: يامال تدرب نحو أربع مرات معنا، وهو جاهز، ومن الممكن أن يلعب أمام بلباو.

وقلل مدرب برشلونة من تأثير قضية عدم تسجيل داني أولمو في الفريق خلال مشاركته في كأس السوبر، وأوضح أنه يجب أن نعمل بوصفنا فريقا واحدا، وعدم تسجيل أولمو فرصة لنا للتقارب أكثر، والعمل بروح أكبر

وتابع الألماني: أعلم ما الذي يدور، ونادي برشلونة مميز جدًّا، وأحب كل ما يتعلق به، ومن الرائع جدا العمل مع فريق مثله.

وشدد المدرب على أن الجميع مستعد لهذه البطولة، وهي مهمة سواءً للنادي، أو اللاعبين، أو لي بوصفي مدربًا. مباراة بلباو صعبة جدا، وسنرى ما الذي سيحصل فيها.

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