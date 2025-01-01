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رياضة

بمشاركة ريال مدريد وبرشلونة.. مواعيد مباريات السوبر الاسباني

ريال مدريد،فيتو
ريال مدريد،فيتو

السوبر الاسباني، ينتظر عشاق كرة القدم الإسبانية والعالمية مباريات كاس السوبر الإسباني والمقرر إقامته في المملكة العربية السعودية والتي ستقام في يناير الجاري.

 

 

مواعيد مباريات نصف نهائي السوبر الإسباني


من المقرر أن يلتقي أتلتيك بلباو ضد برشلونة يوم الأربعاء 8 يناير الجاري، ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب الملك عبد الله الدولي.

وتقام المباراة الثانية لدور نصف نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني بين ريال مدريد ضد ريال مايوركا على ملعب الملك عبد الله الدولي في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.


فيما اعلن الإعلامي ابراهيم فايق  عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”: بطولة كأس السوبر الإسباني ستكون على قنوات mbc masr وmbc masr 2 بمشاركة ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيك بلباو وريال مايوركا”.

وأضاف: “انتظرونا في تغطية ممتعة ومثيرة وستوديو تحليلي عالمي من أرض الملعب في جدة بالمملكة العربية السعودية.

 

القنوات الناقلة لبطولة كأس السوبر الإسباني 2025

وتمتلك شبكة قنوات SCC السعودية الحقوق الحصرية لبث مباريات كأس السوبر الإسباني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ومن المقرر أن يتم نقل المباريات عبر قناتي SSC Sports HD 1 وكذلك SSC Sports HD 5.

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