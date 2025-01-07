نجم برشلونة: أزمة أولمو وفيكتور تؤثر على ضم لاعبين جدد للنادي في المستقبل

تحدث البرازيلي رافينيا لاعب برشلونة الإسباني، عن مواجهة فريقه أمام أتلتيك بلباو غدا الأربعاء، على ملعب الملك عبد الله الدولي بالسعودية، ضمن نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

وقال رافينيا في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "اللقب يمنح الثقة لأي فريق. نحن مستعدون للقتال من أجل كل شيء، ولدينا الفرصة الآن في بداية العام. سيمنحنا هذا الكثير من الثقة لهذا الموسم".

وأضاف رافينيا: "إنها بطولة مهمة للغاية، أفضل فريقين في الدوري وأفضل فريقين في الكأس يلعبان، القدرة على المنافسة على اللقب بين الأفضل أمر مذهل، نحن نركز على تقديم أفضل ما لدينا، وهذا لا يؤثر على الدوري أو الكؤوس الأخرى، الفوز وحده يحفزنا أكثر خلال الموسم".

وحول حالة أولمو وباو فيكتور، أجاب رافينها: "إنه وضع معقد بالنسبة لهم، وبالنسبة لنا أيضًا، نحن نحاول أن نجعل الأمر ليس صعبًا عليهم ويمكن للمسؤولين حل هذا الأمر في أسرع وقت ممكن حتى يتمكنوا من اللعب في أقرب وقت".

وتابع رافينيا: "علينا أن نثق في أن هذا سيتم حله بسرعة، في النهاية أرسلوا لنا رسائل إيجابية للغاية وعلينا أن ننتظر، نحاول أن نكون هادئين حتى نتمكن من القيام بعملنا".

وبين قائلًا عن أزمة أولمو وفيكتور: "لا أحب الكذب، أعتقد أن ذلك قد يؤثر على المستقبل، لو كنت في نادٍ آخر ورأيت ما يحدث مع أولمو وباو، لربما فكرت في الأمر (مسألة الانتقال إلى برشلونة)، لكن عندما جئت إلى هنا، قبل التوقيع، كنت أعرف وضع النادي وانتظرت حتى أتمكن من المجئ إلى هنا، أنا لست نادمًا على أي شيء".

وعن لعب كأس السوبر في السعودية، أكد: "لدينا عدد لا بأس به من المشجعين هنا، إن القدرة على اللعب أمامهم والقدرة على تجربة هذه اللحظة الخاصة مثل كأس السوبر هو أمر مميز للغاية، على وجه الخصوص، ومحبة العرب مذهلة".

فليك يحسم موقف لامين يامال من السوبر الإسباني

فيما حسم هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، موقف لامين يامال من مواجهة أتلتيك بلباو غدا الأربعاء، في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

وقال فليك في مؤتمر صحفي نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "لامين يامال غاب خلال الفترة الماضية للإصابة، إلا أنه عاد وتدرب 3 أو 4 مرات، يمكنه اللعب غدًا".

وأضاف: "اللعب ضد أتلتيك بلباو هو أمر صعب دائمًا، إنهم فريق جيد، لديهم لاعبون جيدون وفلسفة رائعة، لمن دواعي سروري رؤيتهم يلعبون، لديهم لاعبون سريعون للغاية ويقومون بعمل جيد للغاية، ستكون مباراة جيدة، معنى التتويج بكأس السوبر بالنسبة لنا؟ نحن نركز على الطريقة التي نلعب بها، يجب أن نتحلى بالثقة، الجميع جاهزون".

وأكد: "نحن نركز على مباراة الغد، للفوز بها، إذا فزنا بالألقاب فسيكون ذلك مهمًا للغاية بالنسبة لنا، نحن مستعدون لإظهار أننا جيدين".

وفيما يخص أزمة الثنائي داني أولمو وباو فيكتور وفشل برشلونة في تسجيلهما حتى الآن، قال: "لا أتوقع مشاركتهما غدًا، علينا الانتظار ورؤية ما سيحدث، الوضع ليس سهلًا بالنسبة لنا، عدم وجودهما أمر صعب لأنهما لاعبان مهمان، نعلم أن أولمو لاعب ممتاز وبالطبع نفتقده كثيرًا، لكن علينا أن المضي قدمًا، الأمر سيؤثر علينا بكل تأكيد ولكننا نتحد كفريق".

رسميا برشلونة يطعن على عدم قيد أولمو وفيكتور

فيما تسلم المجلس الأعلى للرياضة في إسبانيا، اليوم الثلاثاء، الطعن المقدم من نادي برشلونة على رفض قيد ثنائي البرسا داني أولمو وباو فيكتور.

برشلونة يسعى لقيد داني أولمو وباو فيكتور

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، قدم برشلونة الطعن بشكل رسمي، اليوم، للحصول على تدبير احترازي مستعجل كآخر خيار رياضي متاح لتسجيل داني أولمو وباو فيكتور مجددًا كلاعبين في صفوف الفريق.

وأشارت إلى أن القرار الآن في يد وزير الدولة للرياضة ورئيس المجلس الأعلى للرياضة، خوسيه مانويل رودريجيز أوريبيس.

وبحسب ما علمته صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن القسم القانوني للمجلس الأعلى للرياضة سيبدأ في دراسة الطلب، ويمكن أن يطلب من الطرف الآخر تقديم الوثائق المطلوبة.

وبعد دراسة جميع الوثائق من قبل الجهاز الحكومي، سيتم إعداد تقرير بقبول أو رفض الطعن، وسيُقدم إلى خوسيه مانويل رودريجيز أوريبيس الذي سيقرر النتيجة النهائية.

موعد الفصل في طعن برشلونة لقيد داني أولمو وباو فيكتور

والمجلس لديه مهلة تصل إلى 3 أيام للبت في الأمر، لكنهم سيعملون على تسريع الاستجابة نظرًا لحالة الاستعجال التي يتطلبها الوضع بالنسبة لنادي برشلونة.

ومن المستبعد أن يتم حل القضية قبل نصف نهائي كأس السوبر الإسباني ضد أتلتيك بيلباو، غدًا الأربعاء.

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