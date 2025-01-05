حريق هائل في شقة سكنية بالمحلة (صور)

نشب حريق هائل في شقة سكنية تقع في شارع الأثير بمنطقة العزب المؤسسة بقرية أبو علي التابعة لمركز المحلة الكبرى بـ محافظة الغربية منذ قليل مما أسفر عن التهام محتويات الشقة دون أن يُسجل وقوع إصابات بشرية.

بلاغ للأجهزة الأمنية بحريق شقة سكنية

تلقت الأجهزة الأمنية بـ محافظة الغربية بلاغا من شرطة النجدة بورود بلاغ بإندلاع حريق بإحدى الشقق السكنية وعلى الفور، انتقلت فرق الدفاع المدني بـ محافظة الغربية إلى موقع الحريق، حيث تم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء لمكافحة النيران.

نشب حريق هائل في شقة سكنية بالمحلة

السيطرة على الحريق وإخماده

واستمرت جهود رجال الإطفاء بـ الغربية لأكثر من ساعة حتى تم السيطرة على الحريق وإخماده بشكل كامل، ومنع امتداده إلى الشقق المجاورة.

نشب حريق هائل في شقة سكنية بالمحلة

التحقيقات الأولية

وتبين من التحقيقات الأولية أن الحريق نشب نتيجة حدوث ماس كهربائي في أحد الأجهزة الكهربائية داخل الشقة بمدينة المحلة الكبري، مما أدى إلى اشتعال النيران بسرعة.

نشب حريق هائل في شقة سكنية بالمحلة

إخلاء سكان العقار

وقد تمكنت قوات الدفاع المدني من إخلاء سكان العقار بشكل آمن قبل أن تتسع دائرة الحريق.

فيما قامت أجهزة الأمن بتأمين موقع الحريق، وتم تحرير محضر بالواقعه لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات اللازمة.



حريق هائل يلتهم شقة سكنية في طنطا بالغربية

شهد شارع بونابرت بمنطقة النحاس في مدينة طنطا بمحافظة الغربية اندلاع حريق هائل في شقة سكنية بالطابق السادس، ما أسفر عن تدمير كامل محتويات الشقة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بنشوب حريق داخل شقة سكنية.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف وعدد من سيارات الإطفاء.

التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحريق ناتج عن ماس كهربائي لكن السبب النهائي سيحدد بعد انتهاء عمليات التحقيق ولم تُسجل أي إصابات أو خسائر بشرية إلا أن الأضرار المادية كانت كبيرة.

تم تحرير محضر بالواقعة ويواصل فريق التحقيق البحث عن أسباب الحريق.

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