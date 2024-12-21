حريق يلتهم مصنع زجاج في ميدان ستوته بطنطا (فيديو)

تكثف قوات الدفاع المدني والإطفاء بمدينة طنطا جهودها للسيطرة على حريق نشب في مصنع زجاج بمنطقة ميدان ستوته.

الحريق اندلع في أحد مصانع الزجاج

وقال مصدر مسؤول في إدارة الدفاع المدني بـ الغربية، إن حريق هائل اندلع في أحد مصانع الزجاج في ميدان ستوته بطنطا، وتسبب في تصاعد ألسنة اللهب والدخان بشكل كثيف.

وفور تلقي البلاغ، توجهت فرق الإطفاء إلى المكان واتخذت كافة التدابير اللازمة للسيطرة على الحريق بأسرع وقت ممكن.

وتواصل الحماية المدنية بـ الغربية جهودها للحد من الخسائر المادية وضمان عدم تعرض الأرواح للخطر ولم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع إصابات.

يذكر أن الحريق لا يزال تحت السيطرة، وسيتم الإعلان عن تفاصيل أخرى بعد الانتهاء من عمليات الإطفاء والتفتيش.





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