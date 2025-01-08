محافظ الجيزة يتفقد انتظام العمل بمستشفى التحرير العام بإمبابة (فيديو)

قام المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، بجولة تفقدية مفاجئة مساء اليوم الأربعاء، لمتابعة سير العمل بالفترة المسائية بمستشفى التحرير العام بإمبابة.

استهدف المحافظ من هذه الزيارة الاطمئنان على انتظام العمل بالمستشفى وتواجد الأطقم الطبية والتمريضية خلال ورديات العمل المسائية، وتقديم كافة الخدمات الطبية للمرضى على أكمل وجه.

محافظ الجيزة يتابع أقسام الاستقبال والطوارئ



وتابع محافظ الجيزة عن كثب سير العمل بقسمي الاستقبال والطوارئ، حيث راجع كشوف دخول الحالات، مؤكدًا ضرورة الاستعداد الدائم لاستقبال الحالات الطارئة وتقديم الإسعافات اللازمة للمرضى.



وشدد المحافظ على أهمية تقديم خدمات صحية عالية الجودة وكفاءة، مع ضرورة توفير كافة الإمكانيات اللازمة لتقديم أفضل رعاية صحية للمواطنين. كما أكد أهمية الالتزام بالنظافة والتعقيم في جميع أقسام المستشفى.

ووجه المحافظ مديرية الصحة بالمتابعة الدورية لسير العمل بالمستشفى والتأكد من توفير كافة الاحتياجات اللازمة، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الخدمات المقدمة.

تأتي هذه الزيارة في إطار حرص المحافظة على تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين، وتطمينهم على مستوى الخدمات المقدمة بمستشفى التحرير العام.

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