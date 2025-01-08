الأربعاء 08 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

محافظ الجيزة يتفقد انتظام العمل بمستشفى التحرير العام بإمبابة (فيديو)

المهندس عادل النجار،
المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة
ads

قام المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، بجولة تفقدية مفاجئة مساء اليوم الأربعاء، لمتابعة سير العمل بالفترة المسائية بمستشفى التحرير العام بإمبابة.

استهدف المحافظ من هذه الزيارة الاطمئنان على انتظام العمل بالمستشفى وتواجد الأطقم الطبية والتمريضية خلال ورديات العمل المسائية، وتقديم كافة الخدمات الطبية للمرضى على أكمل وجه.

محافظ الجيزة يتابع أقسام الاستقبال والطوارئ


وتابع محافظ الجيزة عن كثب سير العمل بقسمي الاستقبال والطوارئ، حيث راجع كشوف دخول الحالات، مؤكدًا ضرورة الاستعداد الدائم لاستقبال الحالات الطارئة وتقديم الإسعافات اللازمة للمرضى.


وشدد المحافظ على أهمية تقديم خدمات صحية عالية الجودة وكفاءة، مع ضرورة توفير كافة الإمكانيات اللازمة لتقديم أفضل رعاية صحية للمواطنين. كما أكد أهمية الالتزام بالنظافة والتعقيم في جميع أقسام المستشفى.

ووجه المحافظ مديرية الصحة بالمتابعة الدورية لسير العمل بالمستشفى والتأكد من توفير كافة الاحتياجات اللازمة، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الخدمات المقدمة.

تأتي هذه الزيارة في إطار حرص المحافظة على تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين، وتطمينهم على مستوى الخدمات المقدمة بمستشفى التحرير العام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

عادل النجار محافظ الجيزة عادل النجار مستشفي التحرير العام مديرية الصحه محافظ الجيزة

مواد متعلقة

سر انتشار سيارات الإسعاف على الطريق السريع بجنوب الجيزة

القومي للبحوث وأكاديمية البحث العلمي يعززان التعاون المشترك لخدمة صناعة الأدوية

البيئة والصناعة في 2024.. بدء العمل ببرنامج الصناعات الخضراء المستدامة.. وفحص نماذج دراسات تقييم الأثر البيئي لأكثر من 7 آلاف مشروع

تقدم ملحوظ في أعمال الرصف بمركز الواحات البحرية

محافظ الجيزة يعتمد مخططات تفصيلية لعدد من القرى في أطفيح والصف وكرداسة

احتفالا بيوم الثقافة المصرية، فتح المتاحف بالجيزة مجانا وخصم 50 % على إصدارات الوزارة

محافظة الجيزة: 37 فريقا طبيا بأماكن التجمعات لتأمين احتفالات عيد الميلاد

نائب محافظ الجيزة تعيد تشكيل وحدة السكان لتعزيز العمل الديموجرافي
ads

الأكثر قراءة

مدبولي: توجيه رئاسي لإقرار حزمة اجتماعية جديدة لتخفيف الأعباء عن المواطنين

مدبولي: تعيين 72 ألف معلم دفعة واحدة وتطوير الثانوية العامة بنظام البكالوريا

جنح مستأنف الجيزة تقرر تخفيف حكم حبس عمر زهران سنة في قضية سرقة المجوهرات

التعليم تكشف قصة تحصيل رسوم الـ500 جنيه في نظام البكالوريا الجديد (فيديو)

مدبولي: طرح 10 شركات منها 4 تابعة للقوات المسلحة في 2025

أول تعليق من رئيس الوزراء على نظام البكالوريا الجديد

"بديل الثانوية العامة".. تفاصيل نظام شهادة البكالوريا المصرية الجديد.. يطبق على طلاب الصف الأول الثانوي العام المقبل.. وتقسيم المواد على عامين

بديل الثانوية العامة، كل ما تريد معرفته عن نظام شهادة البكالوريا المصرية

منوعات

المزيد

مشهد مرعب، حرائق لوس أنجلوس تحاصر رجلين وكلبهما (فيديو)

أنجلينا جولي تكشف عن مشاعرها خلال فترة الطلاق من برادبيت

ارتفاع مقلق في عدد وفيات الحصبة بالمغرب

فوز آبي ستوكارد بلقب ملكة جمال أمريكا

المزيد

خدمات

المزيد

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم الأربعاء 8/1/2025

تعرف على أسعار السكر اليوم الأربعاء 8-1-2025

أسعار الشوفان بالأسواق مساء اليوم الأربعاء 8-1- 2025

أسعار الذهب في الأسواق السعودية اليوم الأربعاء 8-1-2025

المزيد

انفوجراف

حقيقة شراء إيلون ماسك لنادي ليفربول ومصير صادم لمحمد صلاح (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة المؤمنون وفضائلها وسبب نزول بعض آياتها

تفسير حلم ضرب النمل في المنام وعلاقته بانتهاء فترة التوتر

متى ينهار سد يأجوج ومأجوج؟، الشعراوي يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية