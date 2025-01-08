الأربعاء 08 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تقدم ملحوظ في أعمال الرصف بمركز الواحات البحرية

طرق الواحات البحرية
طرق الواحات البحرية
ads

أكد الدكتور صبري شاكر، رئيس مركز ومدينة الواحات البحرية، أن أعمال الرصف بالمدينة تشهد تقدمًا ملحوظًا وفقًا للخطة الموضوعة للعام المالي الحالي.

الانتهاء من فرش طبقة الأساس بجزء من الدائري الأوسطي

وأعلنت الوحدة المحلية بالواحات البحرية عن الانتهاء من فرش طبقة الأساس بطريق الدائري الأوسطي باتجاه الغرب، وذلك بطول 350 مترًا، يأتي هذا الإنجاز ضمن خطة الرصف الشاملة التي تهدف إلى تحسين شبكة الطرق بالمنطقة وتسهيل حركة المرور.

الانتهاء من فرش طبقة الأساس بطريق أحمد عيد

وفي سياق متصل، أعلنت الوحدة المحلية عن الانتهاء من فرش طبقة الأساس بطريق أحمد عيد الذي يربط بين الطريق الدائري من الناحية الجنوبية وطريق مصر الواحات عند مدخل أحمد عيد المحامي، وذلك بطول 1200 متر، ويأتي هذا المشروع ضمن خطة رصف جهاز التعمير، ويهدف إلى ربط المناطق السكنية بالخدمات الأساسية.

 

 

وأشار رئيس مدينة الواحات البحرية إلى أن فرق العمل المعنية بالمشروع تواصل جهودها لاستكمال باقي الأعمال وفقًا للجدول الزمني المحدد، وذلك بهدف تقديم خدمة أفضل للمواطنين وتحسين مستوى الحياة بالواحات البحرية.

 

وأكد الدكتور صبري شاكر على أهمية هذه المشاريع في تطوير البنية التحتية بالواحات البحرية وتحسين جودة الحياة للمواطنين، مشيرًا إلى أن هذه الإنجازات تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتطوير الريف المصري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الواحات البحرية تطوير الريف المصري طريق الدائرى الأوسطى رئيس مدينة الواحات مدينة الواحات البحرية

مواد متعلقة

محافظ الجيزة يعتمد مخططات تفصيلية لعدد من القرى في أطفيح والصف وكرداسة

احتفالا بيوم الثقافة المصرية، فتح المتاحف بالجيزة مجانا وخصم 50 % على إصدارات الوزارة

محافظة الجيزة: 37 فريقا طبيا بأماكن التجمعات لتأمين احتفالات عيد الميلاد

نائب محافظ الجيزة تعيد تشكيل وحدة السكان لتعزيز العمل الديموجرافي

محافظ الجيزة يتابع الاستعدادات لامتحانات الشهادة الإعدادية وإجراءات منع الغش

رئيس حي الهرم يشارك الأقباط احتفالات عيد الميلاد المجيد (صور)

رئيس حي الوراق يزور الكنائس ويبارك للأقباط بعيد الميلاد

محافظة الجيزة: فض موقف عشوائي بالمريوطية وضبط 41 مخالفة للسرفيس
ads

الأكثر قراءة

مودرن سبورت يرد على قرار اتحاد الكرة بإلزام النادي بدفع 22 مليون جنيه لورثة أحمد رفعت

أخبار مصر: كارثة جديدة بالخانكة، قصة مأساوية في طلاق رنا سماحة، إمام عاشور يرد على احتفاله المثير، حادث مروع لإعلامي شهير

هطلت كالشلال وأتلفت السيارات والممتلكات، مقاطع مرعبة لأمطار مكة وجدة (فيديو)

وزير المالية السوري: شطب أسماء 300 ألف موظف في الدولة

سعر الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 8 يناير 2025 ببداية التعاملات

القصة الكاملة لشراء إيلون ماسك لنادي ليفربول وموقف محمد صلاح

مدبولى: افتتاح المتحف المصري الكبير فرصة للترويج لمصر في مختلف المجالات

ناصف ساويرس يدرس مغادرة بريطانيا بسبب زيادة الضرائب

منوعات

المزيد

فوز آبي ستوكارد بلقب ملكة جمال أمريكا

دراسة حديثة تحذر: اليابان ستخلو من الأطفال في هذا العام

هطلت كالشلال وأتلفت السيارات والممتلكات، مقاطع مرعبة لأمطار مكة وجدة (فيديو)

حريق ضخم قرب لوس أنجلوس يدمر فيلات بملايين الدولارات ويجبر الآلاف على الفرار (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس الأحمر والأصفر اليوم الأربعاء 8-1-2025 في الأسواق

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم الأربعاء

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم الأربعاء 8-1-2025

أسعار الشوفان اليوم الأربعاء 8-1- 2025 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

برواتب 700 يورو.. وظائف خالية في البوسنة والهرسك (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأزهر للفتوى يوضح سر تميز "رجب" عن بقية شهور العام

أسماء سورة الحج وفضائلها وسبب نزول بعض آياتها

انتهاء الأجل، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 11 من سورة المنافقون

المزيد
الجريدة الرسمية