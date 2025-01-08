الأربعاء 08 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

محافظ الجيزة يعتمد مخططات تفصيلية لعدد من القرى في أطفيح والصف وكرداسة

المهندس عادل النجار
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
ads

أصدر المهندس عادل النجار محافظ الجيزة قرارًا بإعتماد المخطط التفصيلي لقري البرمبل، المنيا، الشرفا، العطيات، أبو رواش بمراكز ومدن أطفيح والصف وكرداسة وذلك بعد الإطلاع على القانون 43/1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وقانون البناء الموحد رقم 119/2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
 

وجاء قرار محافظ الجيزة استكمالًا لجهود إعداد واعتماد المخططات التفصيلية لكافة قطاعات المحافظة بالتعاون مع الجهات المعنية. 
 

وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن اعتماد المخطط التفصيلي لعدد من قري مراكز ومدن أطفيح والصف وكرداسة يأتي تفعيلًا لجهود الدولة في سبيل سعيها لضبط عملية البناء وتنظيم العمران لمنع ظهور العشوائيات لاستكمال مخططات التطوير والتنمية.
 

وأكد محافظ الجيزة على أهمية المخططات التفصيلية في المساهمة بإحداث التنمية العمرانية والسكانية وضمان الالتزام بالاشتراطات البنائية والتخطيطية وأحكام القانون 119 لسنة 2008، بالإضافة إلى الحفاظ على الرقعة الزراعية من التعدي ومنع ظهور مناطق عشوائية.
 

وأوضح محافظ الجيزة، أنه تم مراعاة ضوابط التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية للمواطنين ومراعاة التخطيط والتنمية العمرانية مستقبلًا بما يتناسب مع المرحلة المقبلة ومع خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030  . 
 

وشمل قرار محافظ الجيزة بأنه يعمل بالقرار من تاريخ صدوره وعلى كافة الجهات المعنية اتخاذ اللازم نحو تنفيذه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة المهندس عادل النجار رؤية مصر 2030 قرار محافظ الجيزة قانون البناء الموحد عادل النجار محافظ الجيزة نظام الإدارة المحلية محافظ الجيزة

مواد متعلقة

احتفالا بيوم الثقافة المصرية، فتح المتاحف بالجيزة مجانا وخصم 50 % على إصدارات الوزارة

محافظة الجيزة: 37 فريقا طبيا بأماكن التجمعات لتأمين احتفالات عيد الميلاد

نائب محافظ الجيزة تعيد تشكيل وحدة السكان لتعزيز العمل الديموجرافي

محافظ الجيزة يتابع الاستعدادات لامتحانات الشهادة الإعدادية وإجراءات منع الغش

رئيس حي الهرم يشارك الأقباط احتفالات عيد الميلاد المجيد (صور)

رئيس حي الوراق يزور الكنائس ويبارك للأقباط بعيد الميلاد

محافظة الجيزة: فض موقف عشوائي بالمريوطية وضبط 41 مخالفة للسرفيس

محافظ الجيزة يزور مقر مطرانية شمال الجيزة للتهنئة بعيد الميلاد

ads

الأكثر قراءة

أخبار مصر: كارثة جديدة بالخانكة، قصة مأساوية في طلاق رنا سماحة، إمام عاشور يرد على احتفاله المثير، حادث مروع لإعلامي شهير

هطلت كالشلال وأتلفت السيارات والممتلكات، مقاطع مرعبة لأمطار مكة وجدة (فيديو)

ناصف ساويرس يدرس مغادرة بريطانيا بسبب زيادة الضرائب

القصة الكاملة لشراء إيلون ماسك لنادي ليفربول وموقف محمد صلاح

سعر الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 8 يناير 2025 ببداية التعاملات

برواتب 700 يورو.. وظائف خالية في البوسنة والهرسك (إنفوجراف)

قطر تصدر بيانا بشأن الخرائط الإسرائيلية المزعومة التي تشمل أجزاء من دول عربية

مرتضى منصور: شاليمار الشربتلي تخشى الحضور أمام المحكمة

منوعات

المزيد

دراسة حديثة تحذر: اليابان ستخلو من الأطفال في هذا العام

هطلت كالشلال وأتلفت السيارات والممتلكات، مقاطع مرعبة لأمطار مكة وجدة (فيديو)

حريق ضخم قرب لوس أنجلوس يدمر فيلات بملايين الدولارات ويجبر الآلاف على الفرار (فيديو)

مصرع وإصابة 6 أشخاص وإنقاذ آخر بتحطم طائرة في أستراليا (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم الأربعاء 8-1-2025

أسعار الشوفان اليوم الأربعاء 8-1- 2025 بالأسواق

عباد الشمس يسجل 108 جنيهات، أسعار الزيت اليوم الأربعاء 8-1-2025 في الأسواق

أسعار الذهب في محلات الصاغة صباح اليوم الأربعاء 8 يناير 2025

المزيد

انفوجراف

أكثر أندية سجل فيها محمد صلاح أهدافا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة الحج وفضائلها وسبب نزول بعض آياتها

انتهاء الأجل، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 11 من سورة المنافقون

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 8 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية