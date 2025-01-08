الأربعاء 08 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

منتخب كرة اليد يتأخر أمام النرويج في الشوط الأول

منتخب كرة اليد، فيتو
منتخب كرة اليد، فيتو

كرة اليد، تأخر المنتخب الوطني لكرة اليد بقيادة المدير الفني الإسباني خوان كارلوس باستور، أمام نظيره منتخب النرويج بنتيجة (15-17)، في الشوط الأول من المباراة الودية المقامة بينهما حاليا ضمن منافسات البطولة الدولية المقامة حاليا بإسبانيا، استعدادا للمشاركة في بطولة العالم.

واختار الإسباني خوان كارلوس باستور المدير الفني لمنتخب مصر 20 لاعبا في معسكر إسبانيا والذي سيتم الاختيار منهم قائمة بطولة العالم.

قائمة منتخب مصر في معسكر إسبانيا

ضمت  القائمة 20 لاعبًا، وهم:

حراس المرمى
كريم هنداوي (الزمالك)
محمد علي (سبورتنج لشبونة البرتغالي)
عبد الرحمن حُميد (الأهلي)

جناح أيسر
أحمد هشام سيسا (ڤويڤودينا الصربي)
بلال إبراهيم مسعود (بيرجيشر الألماني)

ظهير أيسر
علي زين (دينامو بوخارست الروماني)
أحمد هشام دودو (مونبيلييه الفرنسي)
عبد الرحمن فيصل (الأهلي)

صناع اللعب
أحمد خيري (الأهلي)
سيف الدرع (ليموج الفرنسي)
سيف هاني فوكس (الأهلي)

ظهير أيمن
يحيى خالد (باريس سان جيرمان الفرنسي)
محسن رمضان (الأهلي)
محمد لاشين (الأهلي)

جناح أيمن
محمد سند (نيم الفرنسي)
أكرم يسري (الزمالك)

الدائرة
إبراهيم المصري (الأهلي)
أحمد عادل (الأهلي)
خالد وليد (بشيكتاش التركي)
ياسر سيف (الأهلي).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كرة اليد المنتخب الوطني لكرة اليد خوان كارلوس باستور بطولة العالم

مواد متعلقة

كرة اليد، موعد مباراة منتخب مصر أمام النرويج استعدادا لبطولة العالم

كرة اليد، منتخب مصر يصل إسبانيا لخوض معسكره الأخير قبل المونديال

كرة اليد، الاتحاد الدولي يهنئ خالد فتحي ومجلسه على النجاح في الانتخابات

كرة اليد، منتخب مصر يطير إلى إسبانيا اليوم

ads

الأكثر قراءة

مدبولي: توجيه رئاسي لإقرار حزمة اجتماعية جديدة لتخفيف الأعباء عن المواطنين

مدبولي: تعيين 72 ألف معلم دفعة واحدة وتطوير الثانوية العامة بنظام البكالوريا

جنح مستأنف الجيزة تقرر تخفيف حكم حبس عمر زهران سنة في قضية سرقة المجوهرات

التعليم تكشف قصة تحصيل رسوم الـ500 جنيه في نظام البكالوريا الجديد (فيديو)

مدبولي: طرح 10 شركات منها 4 تابعة للقوات المسلحة في 2025

أول تعليق من رئيس الوزراء على نظام البكالوريا الجديد

"بديل الثانوية العامة".. تفاصيل نظام شهادة البكالوريا المصرية الجديد.. يطبق على طلاب الصف الأول الثانوي العام المقبل.. وتقسيم المواد على عامين

بديل الثانوية العامة، كل ما تريد معرفته عن نظام شهادة البكالوريا المصرية

منوعات

المزيد

مشهد مرعب، حرائق لوس أنجلوس تحاصر رجلين وكلبهما (فيديو)

أنجلينا جولي تكشف عن مشاعرها خلال فترة الطلاق من برادبيت

ارتفاع مقلق في عدد وفيات الحصبة بالمغرب

فوز آبي ستوكارد بلقب ملكة جمال أمريكا

المزيد

خدمات

المزيد

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم الأربعاء 8/1/2025

تعرف على أسعار السكر اليوم الأربعاء 8-1-2025

أسعار الشوفان بالأسواق مساء اليوم الأربعاء 8-1- 2025

أسعار الذهب في الأسواق السعودية اليوم الأربعاء 8-1-2025

المزيد

انفوجراف

حقيقة شراء إيلون ماسك لنادي ليفربول ومصير صادم لمحمد صلاح (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة المؤمنون وفضائلها وسبب نزول بعض آياتها

تفسير حلم ضرب النمل في المنام وعلاقته بانتهاء فترة التوتر

متى ينهار سد يأجوج ومأجوج؟، الشعراوي يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية