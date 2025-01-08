الأربعاء 08 يناير 2025
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محافظات

مسئولو دمياط الجديدة يزورون كنيسة العذراء مريم لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد

زيارة قيادات مدينة
زيارة قيادات مدينة دمياط الجديدة كنيسة العذراء مريم

قام اليوم المهندس أشرف فتحى رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، والدكتور أسامة حفيلة رئيس مجلس أمناء مدينة دمياط الجديدة، يرافقهم مديري الإدارات المعنية بالجهاز وأعضاء مجلس الأمناء، بزيارة كنيسة السيدة العذراء مريم والبابا كيرلس عمود الدين للأقباط الأرثوذكس بدمياط الجديدة، للمشاركة في احتفالات الكنيسة بعيد الميلاد المجيد، حيث كان في استقبالهم الأب والراعي القمص إلكسندروس جورج.

زيارة قيادات مدينة دمياط الجديدة كنيسة العذراء مريم والبابا كيرلس عمود الدين
زيارة قيادات مدينة دمياط الجديدة كنيسة العذراء مريم والبابا كيرلس عمود الدين

 

واستهلا رئيس الجهاز ورئيس مجلس الأمناء، زيارتهما بتهنئة سكان المدينة بمناسبة الإحتفال بعيد الميلاد المجيد، متمنين دوام الخير والرخاء ونعمة الاستقرار على مصر تحت قيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأعرب رئيس الجهاز، عن سعادته بروح الألفة والمحبة بين المصريين والتي تظهر خلال المناسبات والأعياد الدينية تعظيمًا لمعاني الوحدة الوطنية وأواصر الإخوة، مؤكدًا حرص جهاز المدينة على توفير مختلف أوجه الدعم، مشيرًا إلى أن هذه المناسبات تمثل فرصة لتعزيز الروابط الإنسانية بين الجميع..

رئيس مجلس الأمناء: دور الكنيسة  مهم في دعم قيم المحبة والسلام داخل المجتمع

 

وفى السياق ذاته أعرب رئيس مجلس الأمناء، عن سعادته بمشاركة شركاء الوطن في أعيادهم وجميع مناسبتهم، تعظيما لمعانى الوحدة الوطنية وأواصر الإخوة والمحبة بين أبناء الوطن،مشيدًا بدور الكنيسة في دعم قيم المحبة والسلام داخل المجتمع.

من جانبه أعرب الأب إلكسندروس  ، عن خالص إمتنانه بزيارة المهندس أشرف فتحى رئيس الجهاز  والدكتور أسامة حفيلة رئيس مجلس الأمناء، والوفد المرافق، للمشاركة في الإحتفالات بعيد الميلاد المجيد، تأكيدا لروح الألفة والمحبة والإخوة بين أطياف المجتمع.

وفى ختام الزيارة حرص الجميع على التقاط الصور التذكارية، تعبيرا عن روح المحبة والتسامح والمودة.

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