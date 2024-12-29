رئيس جهاز دمياط الجديدة يتفقد أعمال التطوير بالمنطقة الحرة للاستثمار

التقى المهندس أشرف فتحى محمود، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، مع مسئولى شركة المقاولون العرب والشركات العاملة بمشروعات الطرق والمرافق بالمدينة، لمتابعة مستجدات العمل وتذليل أي عقبات، وذلك بحضور مسئولي الجهاز، فى إطار توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن المتابعة الدورية للمشروعات القومية الجارى تنفيذها بالمدن الجديدة.

وخلال اللقاء، تم عرض موقف أعمال توسعات محطة مياه الشرب وخط الطرد المغذى للمدينة، تنفيذ شركة المقاولون العرب، ومناقشة جميع الملاحظات التي من شأنها الالتزام بتنفيذ الأعمال طبقاَ للمواصفات الهندسية والبرنامج الزمنى.

وأكد رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، أهمية استمرار التعاون بين جهاز الإشراف والشركة، لتنفيذ الأعمال بأعلى معايير الجودة لضمان أعلى استفادة من هذه الأعمال لبناء بنية تحتية متكاملة بالمدينة، والاستفادة من قدرة محطة مياه الشرب التشغيلية لخدمة الاستثمارات الحالية والمستقبلية بالمدينة.

كما أكد رئيس الجهاز على الشركات العاملة بمشروعات الطرق بالمدينة سرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال ووضع جداول زمنية محددة، لزيادة معدلات الإنجاز حتى يتم الانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها بالجودة والمواصفات المطلوبة.

وفي السياق نفسه، تفقد المهندس أشرف فتحى محمود، أعمال التطوير ورفع الكفاءة لطرق ومداخل المنطقة الحرة العامة للاستثمار، وتنفيذ السور الفاصل مع ميناء دمياط، حيث تم الانتهاء من رفع كفاءة مبنى الجمارك والحماية المدنية.

وشدد رئيس الجهاز على جهاز الإشراف والشركة المنفذة سرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال وتكثيف الزراعات والتجميل وأعمال النظافة للحفاظ على الرؤية البصرية والجمالية لأحد أهم محاور الاستثمار بالمنطقة.

وتفقد رئيس الجهاز أعمال التطوير الجارية بالميادين، ومنها أعمال الزراعة والتجميل بميدان المهندس حسب الله الكفراوى، موجهًا بسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة للأعمدة الديكورية وتكثيف الزراعات بالميادين.

مشروع إحياء حديقة الأزبكية بمحافظة القاهرة

واستكمل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته التفقدية بتفقد سير العمل بمشروع إحياء حديقة الأزبكية، والذى تنفذه وزارة الإسكان ضمن مشروعات تطوير القاهرة الخديوية، وكان في استقباله الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، يرافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومسئولو الشركات المنفذة.

وتجول المهندس شريف الشربيني، ومرافقوه بمختلف مكونات الحديقة للوقوف على موقف التنفيذ لكل عناصرها، وموقف التوريد والتركيب لمختلف المكونات، مشيدا بحجم الأعمال والإنجاز بالمشروع، ومشددا على الالتزام بالتنفيذ بأعلى جودة، لافتتاح الحديقة وإتاحتها للجمهور، لتكون متنفسًا ومتنزها لسكان القاهرة.

واستمع وزير الإسكان لشرح تفصيلي لموقف مشروع إحياء حديقة الأزبكية بمحافظة القاهرة، ويشمل (البحيرة - النافورة الأثرية - المسرح الروماني - البرجولة - الكافتيريا - المطعم - الأسوار - غيرها)، وتتضمن الأعمال 3 محاور، وهى، الحفاظ على الأشجار التراثية ذات القيمة، بجانب التجديد لبعض مكونات الحديقة مثل النافورة الأثرية، ومبنى نادي السلاح ومنطقة التبة التراثية، إضافة إلى إحياء البحيرة والمسرح المفتوح ومبني الكافتيريا والأسوار والبرجولات التراثية.

وانتقل وزير الإسكان إلى مشروع تطوير "منطقة مثلث ماسبيرو" لمتابعة الموقف التنفيذي له، وحجم الأعمال الجارية بالمشروع، والوقوف على مختلف التحديات والمعوقات التي تواجه المشروع لتذليلها، مؤكدا ضرورة الالتزام بأعلى جودة فى التنفيذ، لأنه سيكون من العلامات المميزة بمحافظة القاهرة، فضلا عن الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة للانتهاء من التنفيذ.

تنمية مناطق ماسبيرو وسور مجرى العيون ومطار إمبابة

وقدمت المهندسة منى عبدالسلام، رئيس جهاز تنمية مناطق ماسبيرو وسور مجرى العيون ومطار إمبابة، عرضا تفصيليا للمشروع، أوضحت خلاله أن مشروع الأبراج بمنطقة ماسبيرو، يتكون من دور بدروم (جراج سفلى) بمسطح 19220 م2، سعة 353 سيارة، ودور أرضي (تجاري) بمسطح 16970 م2، ودور أول (جراج علوى) بمسطح 15800 م2، سعة 280 سيارة، وبرجين للسكن البديل لمن وافق من سكان منطقة "مثلث ماسبيرو"، على خيار العودة إليها بعد تطويرها، ويتكون كل منهما من 18 دورا سكنيا بإجمالى 468 وحدة سكنية، وبرج ثالث بارتفاع 23 دورا سكنيا بإجمالي 134 وحدة سكنية، وبرج رابع (برج إدارى) يتكون من بدروم + دور أرضى تجارى، و15 دورا متكررا.

تفاصيل تنفيذ مشروع أبراج النيل ماسبيرو

وتابعت: جار أيضًا تنفيذ مشروع أبراج النيل ماسبيرو، ويحتوي على 3 أبراج سكنية، بارتفاع 30 دورا، بها 774 وحدة سكنية بمساحات مختلفة، ومنشأ معلق يعلو الأبراج بداية من الدور الـ26، ويربط بين الـ3 أبراج، وبه 8 شقق سكنية، وفيلتين متميزتين، وترتكز الأبراج السكنية على قاعدة من دور أرضي وأول وثان، تحتوي علي أنشطة تجارية وإدارية وترفيهية، بجانب 3 أدوار بدروم، تحتوي علي أماكن انتظار السيارات تسع 1272 سيارة وخدمات عامة للمباني، ومحطة كهرباء تخدم منطقة ماسبيرو بقدرة 80 ميجاوات، كما أنه يتم تنفيذ مشروع أبراج ماسبيرو، ويتكون من برجين (برج فندقى وسكنى – برج إداري)، وبدروم، ويُقام على مساحة 8419 م2.

وخلال جولته التفقدية، زار المهندس شريف الشربيني، مشروع تطوير منطقة مطار امبابة بمحافظة الجيزة لمتابعة الموقف التنفيذي لرفع كفاءة الوحدات السكنية بالمشروع، موجها بضرورة الاهتمام بأعمال التشطيبات والواجهات للعمارات والوحدات من الداخل والنظافة بالوحدات المخصصة، لضمان تقديم الخدمة للمواطنين بشكل لائق.

وخلال الزيارة التقى وزير الإسكان عددًا من الأهالي الذين قدموا له الشكر على حجم الأعمال بالمشروع لتوفير حياة لائقة لهم مطالبين بتوفير عدد من الخدمات متمثلة في أعمال الإنارة والغاز الطبيعي، وفي هذا الصدد وجه الوزير رئيس الجهاز بالعمل على تلبية كافة طلبات المواطنين والعمل على تنفيذها.

ويضم مشروع تطوير أرض مطار إمبابة الوحدات السكنية والمحال التجارية على مساحة 55 فدانا بإجمالي 3100 وحدة سكنية، و222 محلًا تجاريًا.

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