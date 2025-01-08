إصابة 4 أشخاص إثر انقلاب سيارة في قنا

أصيب 4 أشخاص بينهم طفلان إثر انقلاب سيارة ملاكي على طريق قنا_سفاجا عند الكيلو 40 في دائرة بندر قنا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور.

تفاصيل البلاغ بقنا

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا مفاده وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي عند الكيلو 40 على طريق قنا_ سفاجا، وأسفر عن إصابة زوجين وإصابة صغيرتيهما.

وتبين بعد الفحص إصابة كريم.س.، يبلغ من العمر 36 عامًا، اشتباه كسر بالفقرات العنقية، وزوجته شيماء.ع، تبلغ من العمر 35 عامًا، وتوأمهما تالية.ك، وتمارة.ك، عمرهما عام، إثر انقلاب سيارة ملاكي على طريق قنا سفاجا.

تم نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة فيما تحرر محضر بالحادث وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

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