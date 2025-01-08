بعد انتظار 10 سنوات، افتتاح العيادات الخارجية بمستشفى أبو تشت الجديدة

افتتح الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة بـ قنا، العيادات الخارجية بمستشفى أبو تشت العام بعد إحلاله وتجديده وتطويره، وسط فرحة الأهالي وذلك بعد 10 سنوات من المعاناة.

رافق وكيل الوزارة، الدكتورة سمر عاطف وكيل المديرية، والدكتور عبد الله حمدي مدير الطب العلاجي، والدكتور أشرف السيد مدير إدارة الإعلام، والدكتورة سولاف حسن، مدير إدارة المعامل بالمديرية، وفريق العلاجي بالمديرية، وسيد تمساح، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت، وعاطف عيسى، نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت، والدكتور على نور الدين مدير الادارة الصحية بأبوتشت والقائم بأعمال مدير المستشفى، ومسئولي القطاع الصحي بـأبو تشت.

توافر الأدوية بقنا

وتفقد وكيل الوزارة قسم الاستقبال والعيادات الخارجية، وتواجد الأطباء وقيامهم بالكشف على المرضى المترددين على المستشفى، وراجع الصيدلية، وتأكد من توافر الأدوية بداخلها.

وأوضح وكيل وزارة الصحة، أن التشغيل يشتمل على عيادات الأسنان، الباطنة، النساء والتوليد، الجراحة العامة،الرمد، العظام، المسالك البولية، الأطفال، تنظيم الأسرة، غرفة مشورة، صيدلية، معمل تحاليل.

واطمأن وكيل الوزارة، خلال جولته، على عدد من المرضى المترددين على المستشفى والحالة الصحية وتوافر الخدمة الطبية لهم ومدي فرحتهم بالمستشفي الجديدة موضحًا أن المستشفى تهدُف إلي تقديم خدمات علاجية متكاملة وشاملة تضمن رعاية صحية مميزة للمترددين من المرضى من أبناء مركز أبوتشت والمراكز المجاورة.

تنفيذ العمليات الجراحية بقنا

وأشار وكيل الوزارة، إلى أن المستشفى في ثوبه الجديد تم إنشاؤه وفقًا لأحدث الأنظمة التشغيلية للمستشفيات ليضم في أروقته تنفيذ العمليات الجراحية والعناية المركزة والحضانات والمعمل والأشعة، ووحدة غسيل كلوي، وغُرف عزل، والمشرحة، وعيادات، ومسجد، وذلك طبقًا لأحدث أنظمة التشغيل الطبية التي أقرتها وزارة الصحة.

ولفت وكيل الوزارة إلى أن المستشفى مقام على 6 طوابق على مساحة أكثر من 11 ألف متر مربع تقع فيها المباني على مساحة تقارب 4 الآف متر مربع، ويشتمل على أحدث أنظمة الآمان والحماية المدنية وأنظمة الإطفاء وشبكة الغازات والأكسجين.

وذلك في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتوجيهات معالي الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان والدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا بالنهوض بصحة المواطنين وفتح منافذ جديدة تقدم خدمة طبية متميزة ترقى لمتطلبات المواطنين من أبناء المحافظة.

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