الثلاثاء 07 يناير 2025
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طلعت يوسف مدربا للاتحاد السكندري بعد إقالة بابا فاسيليو

الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري يقيل مدربه،فيتو

قرر مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى تكليف الكابتن طلعت يوسف بمهام المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم. 

طلعت يوسف مدربا للاتحاد


وأكد رئيس النادى أن الكابتن طلعت يوسف قيمة وقامة رياضية  كبيرة  لما له من تاريخ كبير داخل قلعة الشاطبى سواء لاعبًا أو مدربًا، موضحًا أن دعم مجلس إدارة النادى للكابتن طلعت يوسف بلا حدود فهو أحد أبناء النادي المخلصين 
و أضاف محمد مصيلحى أن مجلس إدارة النادي يقف بقوة خلف جميع القرارات التى سيتخذها الكابتن طلعت يوسف من أجل إعادة الانضباط داخل صفوف الفرق ومن المقرر أن يقود الكابتن طلعت يوسف تدريبات الفرق اليوم أستعدادًا للمباراة القادمة أمام نادى زد أف سى  ، وسوف يتم الإعلان عن كامل تشكيل الجهاز الفني والادارى والطبي لاحقًا.

قرر مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحى، إعفاء القبرصي بابا فاسيليو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم من مهام عمله وكذلك الجهاز المُعاون.

 

وعقد محمد مصيلحى، اجتماعًا مع بابا فاسيليو بمحل إقامته صباح اليوم، في تمام الساعة التاسعة صباحًا لإبلاغه بقرار مجلس الإدارة، وسوف تُعلن قرارات أخرى لمجلس إدارة النادي بخصوص فريق الكرة لاحقًا.

خروج الاتحاد من الكأس 

وجاء هذا عقب الهزائم التي تلقها نادي الاتحاد السكندري في مسابقة الدوري العام والكأس، وخروجه من مسابقة كأس مصر بهزيمة من فريق يلعب في الدرجه الثالثة،  مما تسبب في غضب جماهير نادي الاتحاد السكندري غضبا شديد طال مجلس الإدارة والمشرفين علي كره القدم والفريق كله.

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أسباب الخسارة أمام الاتحاد السكندري مدرب الاتحاد السكندري إقالة بابا فاسيليو محمد مصيلحي

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