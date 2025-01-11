السبت 11 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

دين ودنيا

ذنوب الخلوات، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 108 من سورة النساء (فيديو)

الشيخ محمد متولي
الشيخ محمد متولي الشعراوي، فيتو

ذنوب الخلوات، تناول الشيخ محمد متولي الشعراوي في خواطره حول  سورة النساء، أفعال بعض الناس في الخفاء وذنوب الخلوات، موضحا دلالة استخدام كلمة محيط في الآية الكريمة رقم 108.

 


سورة النساء الآية 108

قال تعالى: «يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا».

يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما. [ النساء: 108]
سورة النساء الآية 108


تفسير الشيخ الشعراوي للآية 108 من سورة النساء

قال الشيخ محمد متولي الشعراوي: إنهم يطلبون البراءة أمام الناس في أن (طعمة) لم يفعل السرقة، ولكن هل يملك الناس ما يملكه الله عنهم؟. إنه سبحانه أحق بذلك من الناس. فإذا كنتم تريدون التعمية في قضاء الأرض فلن تعموا على قضاء السماء.

 

وأكمل الشيخ الشعراوي: وهذه القضية يجب أن تحكم حركة المؤمن، فإذا ما فكر إنسان منسوب إلى الإسلام أن يفعل شيئًا يغضب الله فعليه أن يفكر: أنا لو فعلت ذلك لفضحت نفسي أو فضحت ولدي أو فضحت أسرتي أو فضحت المسلمين، وعلى الإنسان المسلم ألا يخشى الناس إن فعل أخ له شيئًا يشين المسلمين، بل عليه أن يأخذ على يديه ويردُه عن فعله.


ذنوب الخلوات

وواصل الشعراوي: ونقول لمن يستتر عن الناس: أنت استخفيت من الناس، ولم تستخف من الله؛ لذلك فأنت غير مأمون على ولاية. {يَسْتَخْفُونَ مِنَ الناس وَلاَ يَسْتَخْفُونَ مِنَ الله وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لاَ يرضى مِنَ القول} و(يبيت) أي أنه يفعل أمره في الليل؛ لأن الناس كانت تلجأ إلى بيوتهم في الليل، ومعنى (يبيت) أن يصنع مكيدة في البيت ليلا، وكل تدبير بخفاء اسمه (تبييت) حتى ولو كان في وضح النهار، ولا يبيت إنسان في خفاء إلا رغبة منه في أن ينفض عنه عيون الرائين.


معنى محيط

وتابع الشعراوي: فنقول له: أنت تنفض العيون التي مثلك، لكن العيون الأزلية وهي عيون الحق فلن تقدر عليها. {يَسْتَخْفُونَ مِنَ الناس وَلاَ يَسْتَخْفُونَ مِنَ الله وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لاَ يرضى مِنَ القول وَكَانَ الله بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا} [النساء: 108]، حين نسمع كلمة (محيط) فلنعلم أن الإحاطة هي تطويق المحيط للمحاط، بحيث لا يستطيع أن يفلت منه علمًا بحاله التي هو عليها ولا قدرة على أن يفلت مِنْه مآلا وعاقبة، فهو سبحانه محيط علمًا لأنه هو الذي لا تخفى عليه خافية، ومحيط قدرة فلا يستطيع أن يفلت أحد منه إلى الخارج.

 


واختتم الشعراوي: وسبحانه محيط علمًا بكل جزئيات الكون وتفاصيله وهو القادر فوق كل شيء، فإذا ما سمعنا كلمة (محيط) فمعناها أن الحق سبحانه وتعالى يحيط ما يحيط به علمًا بكل جزئياته فلا تستطيع جزئيه أن تهرب من علم الحق، وسبحانه محيط بكل شيء قدرة فلا يستطيع أن يفلت من مآله شيء من الجزاء الحق.

متى ينهار سد يأجوج ومأجوج؟، الشعراوي يوضح (فيديو)

من خواطر الشعراوي، اللحظات الأولى في حياة المسيح عيسى ابن مريم (فيديو)

معنى غواش، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 41 من سورة الأعراف (فيديو)

كيف أعد الله رسوله نفسيًّا قبل غزوة بدر؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

هل جادل النبي إبراهيم في عقاب قوم لوط؟ الشعراوي يجيب (فيديو)

من خواطر الشعراوي، الفرق بين متشابهات القرآن في سورة البقرة (فيديو)

ما هو جزاء إشاعة الفاحشة؟ الشعراوي يجيب (فيديو)

من خواطر الشعراوي، كيف أثبت فرعون بطلان حجته أمام موسى؟ (فيديو)

كيف تكون الخشية من الله؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

«وتقطعت بهم الأسباب»، الشعراوي يصف حال الكافرين يوم القيامة (فيديو)

من خواطر الشعراوي، دقة البلاغة القرآنية في استخدام «كان» و«ظل» و«أمسى» (فيديو)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ذنوب الخلوات الشيخ محمد متولي الشعراوي محمد متولي الشعراوي الشعراوي سورة النساء تفسير الشيخ الشعراوي الشيخ الشعراوي

مواد متعلقة

متى ينهار سد يأجوج ومأجوج؟، الشعراوي يوضح (فيديو)

من خواطر الشعراوي، اللحظات الأولى في حياة المسيح عيسى ابن مريم (فيديو)

معنى غواش، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 41 من سورة الأعراف (فيديو)

هل جادل النبي إبراهيم في عقاب قوم لوط؟ الشعراوي يجيب (فيديو)
ads

الأكثر قراءة

إثيوبيا لن تبيع المياه لمصر، مستشار باليونسيف يكشف سرا يمنع أديس أبابا التحكم بالنيل

حقيقة مقطع صوتي لأحد القيادات الشرطية بسوهاج يتحدث عن الأوضاع الأمنية

بيان عاجل من الصحة بشأن موعد تطبيق فرض تطعيمات السفر لأداء العمرة

مصدر أمني يكشف حقيقة مصرع ضابط شرطة بسوهاج في هجوم مسلح

عمر مرموش يشعل مواقع التواصل لقرب انضمامه لمانشستر، والنشطاء يكشفون سر استبعاده من المنتخب

الاهلي يصل ملعب فيليكس هوفويت استعدادا لمواجهة ستاد أبيدجان (فيديو)

ميشيل سعد يكشف لـ فيتو كواليس تجديد عقد محمد صلاح

امتحان العربي يصدم طلاب الصف الثاني الثانوي في الدقهلية (فيديو وصور)

منوعات

المزيد

تايوان تسجل أدنى معدل في تاريخها بعدد المواليد خلال عام 2024

توقعات الأبراج اليوم السبت 11 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

إيلون ماسك يعلن نجاح ثالث حالة زرع شريحة دماغية في إنسان

العثور على مقبرة تتزين جدرانها برسوم متحركة قديمة في القرم

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير يقترب من 32 ألف دولار للطن اليوم السبت

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم السبت

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم السبت 11 يناير 2024؟

استقرار أسعار السكر اليوم السبت في الأسواق

المزيد

انفوجراف

معدل نمو الاقتصاد المصرى والمستهدف للعام المالي 2024/ 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ذنوب الخلوات، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 108 من سورة النساء (فيديو)

الأزهر يحسم الجدل حول حكم الاحتفال بالإسراء والمعراج

حال اختلاف الفتاوى، كيف يختار المسلم الرأي الصحيح.. مفتي الجمهورية يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية