الأربعاء 08 يناير 2025
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محافظات

محافظ الوادي الجديد يتفقّد أعمال المرحلة الثانية لمحطة الطاقة الشمسية بالعاصمة الإدارية

العاصمة الإدارية
العاصمة الإدارية الجديدة، ڤيتو

تفقّد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، أعمال إنشاءات المرحلة الثانية من محطة الطاقة الشمسية بالعاصمة الإدارية للمحافظة، وذلك في إطار جهود المحافظة للتوسع في الاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة وتوفير الكهرباء من خلال محطات الطاقة الشمسية، رافقه خلال الجولة جهاد متولي رئيس المركز، وعدد من المسئولين المعنيين.

وأوضح محافظ الوادى الجديد، أن المرحلة الثانية تقام بسعة ٤٠٠ ميجا؛ مُوجهًا بدفع نسب التنفيذ لإنهاء المحطة وتشغيلها؛ بما يسهم في توفير الطاقة واستيعاب الأحمال بالعاصمة الإدارية.

كما وجه الزملوط، بفتح البوابة الجانبية الكائنة بجانب المول لتسهيل دخول وخروج المترددين على العاصمة، ووضع عدد من الصدادات المرورية بالشوارع الداخلية لتنسيق حركة المرور.

"تثبيت الكثبان الرملية" شمال الخارجة
وعلي صعيد متصل تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، عددًا من المشروعات الجارية بمدينة الخارجة، يرافقه جهاد متولي رئيس المركز.

حيث تفقد أعمال توسعة الطريق من ميدان الساعة حتى بوابة مركز شباب الخارجة لعمل ساحة انتظار سيارات على جانبي الطريق، موجهًا بسرعة إنهاء الأعمال، وإعادة الأكشاك الموجودة على جانبي الطريق بعد تطويرها وإظهارها بمظهرٍ معاصر.  

كما تفقّد محافظ الوادى الجديد، مشروع زراعة وتثبيت الغرود الرملية، المقام بمحيط محطة تنقية مياه الشرب الخاصة بالعاصمة الإدارية للمحافظة، مُوجهًا باستكمال زراعة المنطقة لإيقاف زحف الكثبان والحفاظ على البيئة، وتخصيص ٢٥ ٪ من عائد مشروع زراعة النخيل المجاور للمنطقة لصالح مركز الدكتور حسن حلمي لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة.

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