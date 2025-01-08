محافظ الوادي الجديد يتفقد عددًا من المشروعات بمدينة الخارجة (صور)

أجرى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم الأربعاء، جولة تفقدية لعدد من المشروعات الجارية بمدينة الخارجة، يرافقه جهاد متولي رئيس المركز.

وتفقد محافظ الوادي الجديد، أعمال توسعة الطريق من ميدان الساعة حتى بوابة مركز شباب الخارجة لعمل ساحة انتظار سيارات على جانبي الطريق، موجهًا بسرعة إنهاء الأعمال، وإعادة الأكشاك الموجودة على جانبي الطريق بعد تطويرها وإظهارها بمظهرٍ معاصر.

كما تفقّد الزملوط، مشروع زراعة وتثبيت الغرود الرملية، المقام بمحيط محطة تنقية مياه الشرب الخاصة بالعاصمة الإدارية للمحافظة، مُوجهًا باستكمال زراعة المنطقة لإيقاف زحف الكثبان والحفاظ على البيئة، وتخصيص 25 ٪ من عائد مشروع زراعة النخيل المجاور للمنطقة لصالح مركز الدكتور حسن حلمي لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة.

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