محافظ دمياط يشارك باحتفالية تكريم الفائزين بجائزة محمد ربيع للبحث العلمي

شارك الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، باحتفالية تكريم الفائزين بجائزة الدكتور محمد ربيع ناصر للبحث العلمي فى دورتها السابعة، والتي أقامتها جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، بحضور المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الأسبق، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، والدكتور محمد ربيع ناصر رئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا والدكتور يحيى المشد رئيس الجامعة.

محافظ دمياط يهنئ الدكتورة منال عوض لفوزها بجائزة التميز الحكومي كأفضل محافظ عربى

وقام الدكتور أيمن الشهابي بتهنئة الدكتورة منال عوض لفوزها بجائزة التميز الحكومي كأفضل محافظ عربى خلال فترة توليها منصب محافظ دمياط، معربًا عن خالص أمنياته لسيادتها بدوام التوفيق والسداد، كما تلقت وزيرة التنمية المحلية التهاني من جميع المشاركين بالحفل لحصولها على تلك الجائزة الرفيعة.

وأعرب " المحافظ " عن سعادته بالمشاركة بتلك الاحتفالية لتسليم جوائز محمد ربيع ناصر للبحث العلمى فى دورتها السابعة، والتي تعكس الدور الهام الذى تقوم به الكيانات الجامعية لدعم منظومة البحث العلمى وتشجيع الابتكار، وتطوير منظومة التعليم الجامعى، وذلك فى إطار رؤية الدولة واستراتيجيتها نحو دعم قطاع التعليم العالى والبحث العلمى باعتباره من أهم الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة وبناء الجمهورية الجديدة.

محافظ دمياط يؤكد دعمه لمنظومة البحث العلمى

وأكد " محافظ دمياط " أنه من واقع خلفيته الأكاديمية وعمله بالجامعة، يشعر بالأهمية البالغة لمنظومة البحث العلمى، حيث أن دعم هذه المنظومة من خلال تشجيع الباحثين بإطلاق نسخ متتالية من هذه الجوائز يحقق أثر ايجابى لديهم، مما يشجعهم دوما على بذل المزيد من العمل والجهد تثمر عن أبحاث علمية متميزة تطرح حلولًا للتحديات التي يواجهها المجتمع وخدمة المواطنين.

تكريم الفائزين بجائزة الدكتور محمد ربيع ناصر للبحث العلمى

وأشاد " محافظ دمياط " بالمحاور التى تتضمنها الجائزة بالمجالات الطبية والصحية والعلوم والطاقة والأمن الغذائي، وأيضًا العلوم الهندسية والتكنولوجية، وكذلك العلوم الاقتصادية والإدارية، حيث تتوافق هذه المجالات مع الاستراتيجيات التنموية ورؤية مصر ٢٠٣٠، حيث توجه بالشكر الى الدكتور محمد ربيع ناصر على هذه الجهود المتميزة.

وأعرب عن خالص أمنياته للفائزين بدوام التوفيق والسداد، و تمنياته لجامعة دمياط وكذلك جامعة بنها التى أكد أعتزازه بالانتماء إليها طالبًا واستاذًا، بالفوز بأحد تلك الجوائز الأعوام القادمة.

وتم تكريم محافظ دمياط تقديرًا لمشاركته بتلك الاحتفالية، حيث تسلم درع أكاديمية الدلتا للعلوم والتكنولوجيا من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، كما تم أيضًا تكريم المهندس إبراهيم محلب، كأحد أهم وابرز رموز مصر بقطاع الهندسة وتقديرًا لاسهاماته الكبيرة وبصماته العديدة بهذا المجال والذى يُعد ضمن أحد محاور الجائزة خلال توليه رئاسة مجلس إدارة شركة المقاولون العرب وتوليه حقيبة وزارة الإسكان وصولا إلى توليه رئاسة وزراء مصر ومنصب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، حيث تم اختيار الدكتور أيمن الشهابى لتسليم درع الأكاديمية إلى المهندس إبراهيم محلب، باعتباره من رموز مجال الهندسة.

وشهدت الاحتفالية أيضًا تكريم عدد من الرموز البارزة ورجال الدولة وأساتذة الجامعات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.