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تكريم أمين جامعة دمياط المساعد للشئون الإدارية لبلوغه السن القانونية

الدكتور حمدان ربيع
الدكتور حمدان ربيع رئيس جامعة دمياط

كرم  الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس الجامعة،  عادل مسعد إبراهيم أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية، بمناسبة بلوغه السن القانونية لترك الخدمة، وذلك في حفل مميز أقيم اليوم الاربعاء، 20 نوفمبر 2024، بقاعة مجلس الجامعة  بحضور  الدكتور محمد عبد الحميد شهاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وعدد من مديري العموم وأعضاء الجهاز الإداري بالإدارة العامة للجامعة.

 

حفل تكريم عادل مسعد أمين الجامعه المساعد
حفل تكريم عادل مسعد أمين الجامعه المساعد

 

رئيس الجامعه يشيد بالدور الكبير وحجم العطاء الذي قدمه عادل مسعد طوال سنوات خدمته

 

في كلمته، أشاد الدكتور حمدان ربيع بالعطاء الكبير الذي قدمه  عادل مسعد طوال سنوات خدمته، مثمنًا جهوده المستمرة في تطوير الإدارة الجامعية وتعزيز كفاءة العمل الإداري، وأضاف أن الأستاذ عادل مسعد كان دائمًا نموذجًا في الالتزام والمهنية، وحقق نجاحات ملحوظة في تحسين الأداء الإداري والتنظيمي، مما كان له دور كبير في تطوير بيئة العمل بالجامعة.

من جانبه، عبر الدكتور محمد عبد الحميد شهاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث عن تقديره العميق لإسهامات الأستاذ عادل في دعم وتعزيز مسيرة العمل الإداري بالجامعة، مؤكدًا أنه كان دائمًا محط احترام وتقدير من الجميع بفضل روح التعاون التي يتحلى بها.

كما أعرب الحاضرون من الجهاز الإداري بالجامعة عن بالغ تقديرهم لعادل مسعد، وأشادوا بجهوده المستمرة في تحسين الأداء المؤسسي، متمنين له مستقبلًا مشرقًا ومليئًا بالتوفيق في حياته الشخصية والمهنية.

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