الإثنين 06 يناير 2025
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رياضة

نتائج الشوط الأول من مباريات اليوم في دوري المحترفين

دوري المحترفين
دوري المحترفين

دوري المحترفين، انتهي منذ قليل الشوط الأول من مباريات اليوم الإثنين، والتي أقيمت ضمن مباريات الجولة السادسة عشرة من مسابقة دوري القسم الثاني أ “دورى المحترفين” في موسمه الثاني بمشاركة 20 فريقًا. 

نتائج الشوط الأول من مباريات اليوم بدوري المحترفين

 

السكة الحديد ضد بلدية المحلة 0-1  

أبوقير للأسمدة مع المقاولون العرب 0-0

 

وكان وادي دجلة فاز على أسوان بنتيجة 2-0، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب السلام بالجولة السادسة عشرة لدوري المحترفين.


وعلي صعيد متصل نجح نادي المنصورة في تخطي راية بهدفين دون مقابل في نفس الجولة ليصل للنقطة 14 في المركز الـ17، بينما توقف رصيد راية عند النقطة 16 في المركز الـ 14.

كما تعادل بروكسي مع الداخلية 1-1، ليصل إلى النقطة 27 محتلا المركز الرابع بينما يحتل الداخلية المركز الـ11.

 

نتائج مباريات الجولة الـ 15 من دوري المحترفين

المقاولون العرب ضد لافيينا 1-0

 المنصورة ضد بروكسى 0-0

منتخب السويس ضد طنطا 0-0

الداخلية ضد القناة 0-0

المصرية للاتصالات ضد كهرباء الإسماعيلية 3-2 

بلدية المحلة ضد أبو قير للأسمدة 1-1

 سبورتينج ضد الترسانة 0-1  

 أسوان ضد راية 1-1  

 ديروط ضد وادي دجلة 0-2  

 بترول أسيوط ضد السكة الحديد 0-3  

 

شروط ونظام دوري المحترفين

وأعلن اتحاد الكرة شروط ونظام دوري القسم الثاني المجموعة الأولى أو ما يعرف ببطولة دوري المحترفين موسم 2024-2025. 

وتتكونمسابقة القسم الثاني المجموعة الأولى “دوري المحترفين” من 20 فريقا مجموعة واحدة وتقام مباريات المجموعة بنظام الدوري الكامل من دورين ذهاب وإیاب. 

ويصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدوري الممتاز، فيما يهبط أصحاب المراكز الثلاثة الأخيرة إلى دوري القسم الثاني "ب". 

ويسمح بتواجد 11 لاعبًا، بالإضافة إلى 9 لاعبين على دكة البدلاء، و10 أفراد من الجهاز الفني، والطبي والإداري، وذلك بموجب البطاقات الصادرة من الاتحاد المصري لكرة القدم في مباريات دوري المحترفين.

ويحق لكل فريق إجراء 5 تبديلات في كل مباراة خلال ثلاث فترات، ولا تحتسب التبديلات بين الشوطين من ضمن الفرص المتاحة، ولا يسمح بمشاركة أكثر من 3 لاعبين أجانب في المباراة.

 

 

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دوري المحترفين دوري القسم الثاني أ دوري القسم الثاني

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