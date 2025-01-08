المشدد 6 سنوات لعامل عذب ابنته حتى الموت في المطرية

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بمعاقبة المتهم بتعذيب ابنته حتى الموت في منطقة المطرية بالسجن المشدد 6 سنوات.



بداية الواقعة بلاغ من المستشفى



وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغًا من مستشفى المطرية التعليمي يفيد بوصول جثمان فتاة تبلغ من العمر 18 عامًا، وبها إصابات عبارة عن كدمات وسحجات وجروح.



وبإجراء التحريات تبين أن عامل وراء ارتكاب الواقعة بعد أن لقن ابنته وصلة تعذيب في أحد العقارات بالمطرية.



وبسؤال والدتها والجيران أفادوا بأن والدها دائم التعدي على ابنته بالضرب والتعذيب.

وتبين أنه اختلق سقوطها من علو للهروب من جريمته، وبتقنين الإجراءات تم ضبطه وعرضه على النيابة وتولت النيابة التحقيقات.

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