النيابة العامة تذيع المرافعة في قضية مقتل طفلة على يد والديها بالحدائق
أذاعت النيابة العامة مرافعتها في قضية محاكمة المتهم بقتل ابنته، والقاضي ضده بالسجن المؤبد، والمتهمة الثانية والدة الطفلة بالحبس مع الشغل لمدة عامين في اتهامهما بقتل طفلتهما البالغة من العمر سنتين بعين شمس
ورد المتهم الأول على سؤال المحكمة هل قمت بقتل ابنتك؟ فأجاب: "أنا كنت بتشاجر مع زوجتي، محدش بيقتل بنته، ضربتها بالخرطوم على رجليها علشان كانت بتعيط".
وسألته المحكمة عن سبب الإصابة الواردة برأسها؟ ليجيب المتهم "الإصابة اللى في دماغها الدكتور قال لوالدتها احلقي شعرها علشان عندها خراريج في دماغها..ومراتي أخفت الجثة بسببي، عملت كده علشاني".
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