الأربعاء 08 يناير 2025
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خارج الحدود

قطر تصدر بيانا بشأن الخرائط الإسرائيلية المزعومة التي تشمل أجزاء من دول عربية

قوات الاحتلال الإسرائيلية،
قوات الاحتلال الإسرائيلية، فيتو

أدانت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الأربعاء، "بأشد العبارات، نشر حكومة الاحتلال الإسرائيلية لخرائط عبر منصات رسمية، زعمت من خلالها بأنها تاريخية لإسرائيل، تشمل أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة ومن الأردن ولبنان وسوريا".

 الحرب الوحشية المستمرة على قطاع غزة

وقالت الخارجية القطرية، في بيان لها، إن "هذه الخرائط تعد انتهاكا سافرا لقرارات الشرعية الدولية وأحكام القانون الدولي"، محذرة من أن نشرها من شأنه "إعاقة فرص السلام في المنطقة، لا سيما في ظل الحرب الوحشية المستمرة على قطاع غزة".

وشددت الوزارة على ضرورة "اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته القانونية والأخلاقية لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بالامتثال لقرارات الشرعية الدولية والتصدي لأطماعه التوسعية في الأراضي العربية".

وقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية

وجددت الخارجية القطرية، "موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".

وأدانت وزارة الخارجية الأردنية، أمس الثلاثاء، ما نشرته وسائل إعلام إسرائيلية، من خرائط للمنطقة تزعم أنها "تاريخية لإسرائيل"، تشمل أجزاء من من فلسطين والأردن ولبنان وسوريا.

ضم الضفة الغربية وإنشاء مستوطنات بقطاع غزة

واستنكرت الخارجية الأردنية، في بيان لها، تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، التي يدعو فيها إلى ضم الضفة الغربية وإنشاء مستوطنات بقطاع غزة، مؤكدة رفضها المطلق للسياسات الإسرائيلية التي تستهدف إنكار حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة.

ودعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، في وقت سابق، إلى ممارسة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي بحق الفلسطينيين بمدينتي نابلس وجنين بالضفة الغربية، مشيرًا إلى إطلاق نار قرب كدوميم، وهي المستوطنة التي يعيش فيها، شرق قلقيلية شمال الضفة الغربية.

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