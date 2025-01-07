تشمل 4 دول عربية، إعلام الاحتلال ينشر خرائط يزعم أنها "تاريخية لإسرائيل" والأردن تعلق

أدانت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الثلاثاء، ما نشرته وسائل إعلام إسرائيلية، من خرائط للمنطقة تزعم أنها "تاريخية لإسرائيل"، تشمل أجزاء من من فلسطين والأردن ولبنان وسوريا.

ضم الضفة الغربية وإنشاء مستوطنات بقطاع غزة

واستنكرت الخارجية الأردنية، في بيان لها، تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، التي يدعو فيها إلى ضم الضفة الغربية وإنشاء مستوطنات بقطاع غزة.

وأكدت رفضها المطلق للسياسات الإسرائيلية التي تستهدف إنكار حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة.

https://x.com/ForeignMinistry/status/1876551627676487923?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1876551627676487923%7Ctwgr%5E1964f3f9cbd063dce9a4071bd9a981f9d142590a%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fsarabic.ae%2F20250107%2FD8A7D984D8A3D8B1D8AFD986-D98AD8AFD98AD986-D986D8B4D8B1-D8A5D8B9D984D8A7D985-D8A5D8B3D8B1D8A7D8A6D98AD984D98A-D8AED8B1D8A7D8A6D8B7-D98AD8B2D8B9D985-D8A3D986D987D8A7-D8AAD8A7D8B1D98AD8AED98AD8A9-D984D8A5D8B3D8B1D8A7D8A6D98AD984-D8AAD8B4D985D984-D8A3D8ACD8B2D8A7D8A1-D8B9D8B1D8A8D98AD8A9-1096553718.html

الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني

وأضاف البيان أن "الأفعال الإسرائيلية لا تنال من الأردن ولا تنتقص من الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني"، متابعًا: "السياسات الإسرائيلية تشكل خرقا صارخا للأعراف والقوانين الدولية وتستوجب موقفًا دوليًّا واضحًا بإدانتها والتحذير من عواقبها".

ودعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، في وقت سابق، إلى ممارسة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي بحق الفلسطينيين بمدينتي نابلس وجنين بالضفة الغربية، مشيرًا إلى إطلاق نار قرب كدوميم، وهي المستوطنة التي يعيش فيها، شرق قلقيلية شمال الضفة الغربية.

إصابة أكثر من 150 ألف فلسطيني في غزة

وتواصل إسرائيل عملياتها العسكرية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر 2023، لتدمير حركة حماس الفلسطينية وإعادة المختطفين، حسبما أعلنت منذ ذلك الحين، وهي الأهداف التي لم يتم تحقيقها حتى الآن، رغم مقتل وإصابة أكثر من 150 ألف فلسطيني في القطاع، غالبيتهم من النساء والأطفال.

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