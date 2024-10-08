الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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حوادث

اعترافات دجال الدقي بممارسة أعمال النصب والاحتيال

محكمة
محكمة

 تستجوب جهات التحقيق دجال لقيامه بالترويج عبر موقع "فيس بوك" بقدرته على العلاج الروحانى ومزاولة أعمال السحر والدجل للنصب والاحتيال على المواطنين.

 

أدلى المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال مزاولة أعمال الدجل والسحر، باعترافات تفصيلية بارتكاب الجريمة، وأنه كان يوهم ضحاياه بقدرته على العلاج الروحانى مقابل مبالغ مالية، ويوهم السيدات بجلب الحبيب وفك الأسحار، عن طريق إعداد جلسات روحانية لهن.

 

القبض على دجال الدقي 

 وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بالترويج عبر موقع "فيس بوك" بقدرته على العلاج الروحانى ومزاولة أعمال السحر والدجل للنصب والاحتيال على المواطنين.

 

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة كفر الشيخ) بالنصب والإحتيال على المواطنين من خلال إدعاء قدرته على مزاولة أعمال الدجل والسحر وإيهامهم بقدرته على العلاج الروحانى مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاطه الإجرامي عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".


عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة الدقى بمحافظة الجيزة وبحوزته (الأدوات المستخدمة فى أعمال السحر والدجل - هاتف محمول " تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى").

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال بكافة أشكالها.

 

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فيس بوك دجال الدقي قسم شرطة الدقى جرائم النصب والاحتيال

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