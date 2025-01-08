محافظ الدقهلية يستقبل مفتي الجمهورية (صور)

استقبل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم الأربعاء الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، والدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ، في إطار زيارة المفتي للمشاركة في مناقشة إحدى رسائل الدكتوراة بجامعة المنصورة.

محافظ الدقهلية يستقبل مفتي الجمهورية في زيارته لمناقشة رسالة دكتوراه بالجامعة

وأعرب محافظ الدقهلية عن تقديره وسعادته بزيارة فضيلة مفتي الجمهورية، قائلًا شرفت المحافظة اليوم بزيارة عالم كبير من علماء الدين الإسلامي والذي أثرى الفتوى في مصر بآرائه الفقية الحكيمة والمستنيرة، والتي يسترشد بها الناس في أمور دينهم ودنياهم في الفصل بين المسائل الشرعية.

نشر صحيح الدين كما أراده الله، دون إفراط أو تفريط

وأشاد محافظ الدقهلية بالأداء البارز لمفتي الجمهورية، مشيدا بدوره الذي يعمل فيه بكل جهد للحفاظ على المكانة الرائدة لدار الإفتاء المصرية على المستويين المحلي والدولي، بما ينعكس على نشر صحيح الدين كما أراده الله، دون إفراط أو تفريط.

الدقهلية أنجبت لمصر أعلام في شتى المجالات

من جهته أعرب الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية عن سعادته البالغة لحفاوة استقبال محافظ الدقهلية، معربا عن تقديره لجهود المحافظ الملموسة في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية، لافتا إلى أن الدقهلية أنجبت لمصر أعلام في شتى المجالات الدينية والأدبية والفنية والسياسية وغيرها.

درع محافظة الدقهلية لمفتي الجمهورية

وأهدى "محافظ الدقهلية" درع المحافظة إلى الدكتور عياد مفتي الجمهورية تقديرًا له ولزيارته للمحافظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.