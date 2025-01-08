خبير استراتيجي: نشر الخرائط الإسرائيلية يكشف نية التوسع في الأراضي الفلسطينية والدول المجاورة

قال الدكتور أحمد يوسف، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة، إن نشر حكومة الاحتلال الإسرائيلية خرائط عبر منصات رسمية، زعمت أنها تاريخية لإسرائيل، وتضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة ومن الأردن ولبنان وسوريا، يكشف بوضوح عن النزعة التوسعية الاسرائيلية، التي تشكل جزءًا لا يتجزأ من المشروع الصهيوني الكبير الذي طالما تحدثنا عنه.

وأضاف يوسف أن الظروف الحالية تهيئ لإسرائيل فرصة التوسع وفرض هذا المشروع على أرض الواقع.

وأوضح الدكتور يوسف لـ فيتو أن ما تقوم به إسرائيل لا يقتصر على نشر الخرائط فقط، بل يشمل محاولة اقتطاع جزء من قطاع غزة، بالإضافة إلى إعلان ضم الضفة الغربية والاحتلال المستمر لجزء من الأراضي السورية.

وقال: "هذا المخطط أصبح شديد الوضوح والخطر، ومن لا يراه فإنه غافل"، وذكر أن وزير الخارجية الأسبق عمرو موسى قد حذر من هذا المخطط الإسرائيلي في وقت سابق، ولكن للأسف، لم نشهد ردود فعل عربية فعالة لمواجهة هذه التهديدات.

وأشار يوسف إلى أن إسرائيل تسعى لاستمرار الصراع لعدة عقود أخرى، إن لم يكن إلى الأبد، حيث أن هدفها هو تعزيز هيمنتها في المنطقة على حساب حقوق الشعوب العربية، وأضاف أن "إسرائيل يجب أن تدرك أن قوة أي دولة مهما كانت، لن تمنع الردود الفعل الطبيعية التي ستحدث في مواجهة هذه المخططات التوسعية".

وأدانت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الأربعاء، "بأشد العبارات أدانت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الأربعاء "بأشد العبارات، نشر حكومة الاحتلال الإسرائيلية لخرائط عبر منصات رسمية، زعمت من خلالها بأنها تاريخية لإسرائيل، تشمل أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة ومن الأردن ولبنان وسوريا".

الحرب الوحشية المستمرة على قطاع غزة

وقالت الخارجية القطرية، في بيان لها، إن "هذه الخرائط تعد انتهاكا سافرا لقرارات الشرعية الدولية وأحكام القانون الدولي"، محذرة من أن نشرها من شأنه "إعاقة فرص السلام في المنطقة، لا سيما في ظل الحرب الوحشية المستمرة على قطاع غزة".

وشددت الوزارة على ضرورة "اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته القانونية والأخلاقية لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بالامتثال لقرارات الشرعية الدولية والتصدي لأطماعه التوسعية في الأراضي العربية".

وقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية

وجددت الخارجية القطرية، "موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".

وأدانت وزارة الخارجية الأردنية، أمس الثلاثاء، ما نشرته وسائل إعلام إسرائيلية، من خرائط للمنطقة تزعم أنها "تاريخية لإسرائيل"، تشمل أجزاء من من فلسطين والأردن ولبنان وسوريا.

وشددت الوزارة على ضرورة "اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته القانونية والأخلاقية لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بالامتثال لقرارات الشرعية الدولية والتصدي لأطماعه التوسعية في الأراضي العربية".

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