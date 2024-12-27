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خارج الحدود

الأونروا: أطفال غزة يتجمدون حتى الموت بسبب موجة البرد ونقص المأوى

قطاع غزة، فيتو
قطاع غزة، فيتو

ذكرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، أن أطفال غزة يتجمدون حتى الموت بسبب البرد ونقص المأوى.

أطفال غزة يتجمدون حتى الموت 

وأضافت وكالة الأونروا في بيانها:" أن  الأغطية والإمدادات الشتوية ظلت عالقة منذ أشهر في انتظار الموافقة على دخولها إلى غزة، مشيرة إلى حاجتها إلى وقف إطلاق النار وتدفق فوري للإمدادات الضرورية بما في ذلك إمدادات الشتاء.

وخلال الأيام القليلة الماضية أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن وفاة أكثر من طفل في المخيمات بقطاع غزة، جراء البرد الشديد.

وفي السياق ذاته  نقلت صحيفة هآرتس العبرية في تقرير لها اليوم الجمعة، عن ضابط استخبارات في القيادة الجنوبية بجيش الاحتلال قوله: عملية جيش الاحتلال  الإسرائيلي في شمال قطاع غزة تتعثر.

جيش الاحتلال يدير عملية تدمير في غزة 

 وأضاف الضابط الإسرائيلي:" نسبة استعادة حماس ذراعها العسكرية مرتفعة وضباط في جيش الاحتلال الإسرائيلي يديرون عملية تدمير ممنهجة بغزة لعرقلة أو منع الفلسطينيين من العودة إلى المدن المدمرة".

وتابع: "استمرار الحرب في غزة يؤدي إلى أزمة في القوى البشرية بجيش الاحتلال الإسرائيلي، ومئات الضباط أنهوا خدمتهم أخيرا “، مشيرا إلى أن وحدات احتياط كثيرة في جيش الاحتلال أكدت أن معدل الالتزام بأوامر التجنيد تقلص إلى 60%”.

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الأونروا غزة أطفال غزة الاحتلال

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