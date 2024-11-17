انتهاء مشروع محاكاة رحلة فضائية طويلة الأمد إلى القمر

انتهت أعمال مشروع "SIRIUS-23" القمري الخاص بمحاكاة رحلة فضائية طويلة الأمد إلى القمر.

وأفاد بذلك معهد الدراسات الطبية الحيوية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، وقال إن التجربة بدأت في 14 نوفمبر عام 2023، ومنذ ذلك الحين قضى أفراد الطاقم الستة مدة 366 يوما في ظروف تحاكي عمل بعثة فضائية في مدار القمر.

وفي إطار المشروع تمت محاكاة ظروف الرحلة الفضائية إلى خارج مدار الأرض، بما في ذلك ظروف الاتصال المحدود والموارد المحدودة، كما تم تشكيل ظروف تقترب من عمل رواد الفضاء المهني الذي يقضي ببذل المزيد من الجهود والعمل ليلا ونهارا.

محاكاة رحلة فضائية طويلة الأمد إلى القمر

وضم طاقم البعثة قائدها يوري تشيباتوريوف، والمهندسة أنجيليكا بارفيونوفا، والطبيبة كسينيا أورلوفا، والباحثة العلمية كسينيا شيشيتينا، والباحث العلمي رستم زاريبوف من روسيا، فضلا عن الباحثة أولجا ماستيتسكايا من بيلاروس.

وأجرى أفراد الطاقم على مدى سنة كاملة 70 بحثا علميا، بما في ذلك 3 تجارب فيما يتعلق بالتعاون بين الإنسان والروبوت والبحث عن موقع للهبوط على سطح القمر. وقد جرت محاكاة خروج رواد الفضاء إلى سطح القمر وتحقيق عمليات الشحن والتفريغ واستقبال 4 شاحنات فضائية.