الأربعاء 08 يناير 2025
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خارج الحدود

صحة غزة: انعدام الوقود يهدد حياة المرضى بالمستشفيات

مستشفيات غزة، فيتو
مستشفيات غزة، فيتو

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيانها الصادر اليوم الأربعاء: إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يتعمد حرمان القطاع الصحي من الوقود مما يهدد بوقف عمل المستشفيات في قطاع غزة.

انعدام الوقود يهدد المرضى في غزة

وحذرت وزارة الصحة الفلسطينية في بيانها الصادر اليوم من كارثة إنسانية وشيكة تهدد القطاع الصحي بسبب انعدام الوقود.

وأضافت:" نكرر مناشداتنا العاجلة بالتدخل الفوري والضغط لتوفير الوقود لضمان استمرار عمل القطاع الصحي في غزة".

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وأكدت الصحة الفلسطينية أن "انعدام الوقود اللازم للقطاع الصحي يهدد حياة جميع المرضى في المستشفيات".

وفي السياق ذاته قال مدير المستشفيات الميدانية بغزة مروان الهمص، اليوم الأربعاء: إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يسعى للقضاء على منظومة الصحة في شمال القطاع وجنوبه.

جيش الاحتلال يقصف مستشفيات قطاع غزة 

وأضاف مروان الهمص: "إن جيش الاحتلال يجبر قوافل المساعدات على سلك طرق يعترضها اللصوص ويقصف المدنيين في مناطق يصنفها آمنة".

غارات كثيفة على محيط مستشفى كمال عدوان


وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات كثيفة استهدفت محيط مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة.

 

واستشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون إثر قصف اسرائيلي استهدف منزلًا لعائلة البنا في مدينة دير البلح فجر اليوم الأربعاء.

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