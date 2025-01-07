الثلاثاء 07 يناير 2025
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خارج الحدود

استشهاد 38 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على غزة منذ فجر اليوم

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أفادت مصادر طبية في غزة، مساء اليوم الثلاثاء، باستشهاد 38 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على مناطق عدة في القطاع منذ فجر اليوم.

 

استشهاد 770 فلسطينيا في الضفة الغربية منذ بدء حرب غزة

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الإثنين: إن قوات الاحتلال قتلت نحو 770 فلسطينيا في الضفة الغربية منذ بدء الحرب على غزة، وذلك وفق تعبيرها.

وكان مكتب الأمم المتحدة  لتنسيق الشؤون الإنسانية "الاوتشا"،  أكد أن عام 2024 شهد أعلى عدد من الحوادث المتعلقة بالمستوطنين في أنحاء الضفة الغربية والقدس الشرقية منذ أن بدأ المكتب بحفظ السجلات قبل عقدين.

وقال المكتب، في تقريره: لقد أسفرت حوالي 1400 حادثة عن سقوط ضحايا فلسطينيين، أو إتلاف الممتلكات أو كليهما.

 

عنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية 

وأوضح أنه من بين 4700 شخص نزحوا في جميع أنحاء الضفة الغربية في العام الماضي، ذكر 12 بالمئة، أن عنف المستوطنين والقيود المفروضة على الوصول أسباب رئيسية أجبرتهم على ترك منازلهم أو مجتمعاتهم.

وأضاف التقرير أن العام 2024 شهد ثاني أعلى عدد من الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ بدء تسجيلات مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، بعد عام 2023 الذي كان الأعلى.

 

عمليات جيش الاحتلال في الضفة الغربية 

ولفت المكتب إلى أنه استشهد أكثر من 480 فلسطينيًّا، بينهم 91 طفلًا، في جميع أنحاء الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، معظمهم قتل على يد القوات الإسرائيلية.

ولفت مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إلى أن العمليات الإسرائيلية في عامي 2023 و2024 في الضفة الغربية شملت غارات جوية وتكتيكات حربية أخرى يبدو أنها تتجاوز وسائل إنفاذ القانون القياسية، وفق البيان.

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غزة الضفة الغربية حرب غزة المستوطنين الاسرائيليين جيش الاحتلال

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