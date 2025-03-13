مع الزاهدين.. عمر بن عبد العزيز أيقونة التاريخ الإسلامي

يعد الخليفة السادس عمر بن عبد العزيز، رضي الله عنه، أيقونة فى التاريخ الإسلامي، حيث يُضرب به المثل فى الورع والزهد والعدل والتواضع، والخوف من الله.

أفرد له كتاب “البداية والنهاية” للحافظ ابن كثير بابا تحت عنوان “صفات عمر بن عبد العزيز ووصاياه”.

رد المظالم

قال عنه ابن كثير، إنه رد جميع المظالم حتى أنه رد فص خاتم كان فى يده، قال: أعطانيه الوليد من غير حقه، وخرج من جميع ما كان فيه من النعيم فى الملبس والمأكل والمتاع، حتى أنه ترك التمتع بزوجته الحسناء، فاطمة بنت عبد الملك، يقال: كانت من أحسن النساء، ويقال: إنه رد جهازها إلى بيت المال، والله أعلم.

وقد كان دخله فى كل سنة قبل أن يلي الخلافة أربعين ألف دينار، فترك ذلك كله حتى لم يبق له دخل سوى أربعمائة دينار فى كل سنة، وكان حاصله فى خلافته ثلاثمائة درهم.

أولاده

وكان له من الأولاد جماعة، وكان ابنه عبد الملك أجلُّهم (أحسنهم)، فمات فى حياته فى زمن خلافته، حتى يقال: إنه كان خيرا من أبيه، فلما مات لم يظهر عليه حزن، وقال: أمر رضيه الله فلا أكرهه.

لباسه

وكان قبل الخلافة يؤتى بالقميص الرفيع اللين جدا فيقول: ما أحسنه لولا خشونة فيه، فلما ولى الخلافة كان بعد ذلك يلبس القميص الغليظ المرقوع، ولا يغسله حتى يتسخ جدا، ويقول: ما أحسنه لولا لينه. وكان يلبس الفروة الغليظة.

ويقال: إنه كان يلبس تحت ثيابه مسحا غليظا من شعر، ويضع فى رقبته غلا (حبلا) إذا قام يصلى من الليل، ثم إذا أصبح وضعه فى مكان وختم (أغلق) عليه فلا يشعر به أحد، وكانوا يظنونه مالا أو جوهرا من حرصه عليه، فلما مات فتحوا ذلك المكان فإذا فيه غل ومسح.

وكان سراجه (بيته) على ثلاث قصبات فى رأسهن (السقف) طين، ولم يبن شيئا فى أيام خلافته، وكان يخدم نفسه بنفسه، وقال: ما تركتُ شيئا من الدنيا إلا عوضنى الله ما هو خير منه.

مأكله

وكان يأكل الغليظ، ولا يبالى بشيء من النعيم، ولا يتبعه نفسه ولا يوده، حتى قال أبو سليمان الداراني: كان عمر بن عبد العزيز أزهد من أويس القرني، لأن عمر ملك الدنيا بحذافيرها وزهد فيها، ولا ندرى حال أويس لو ملك ما ملكه عمر كيف يكون؟ ليس من جرب كمن لم يجرب.

وقال مالك بن دينار: إنما الزاهد عمر بن عبد العزيز. وقال أيضا: لم يكن عمر يرتزق من بيت المال شيئا.

رحمته

وذكروا أنه أمر جارية تروحه حتى ينام فروحته، فنامت هي، فأخذ المروحة من يدها وجعل يروحها، ويقول: أصابك من الحر ما أصابني.

وقال له رجل: جزاك الله عن الإسلام خيرا. فقال: بل جزى الله الإسلام عنى خيرا.

وكان يبكى حتى يختلط الدم بالدموع، ويقال: إنه بكى فوق سطح حتى سال دمعه من الميزاب، وكان يأكل من العدس ليرق قلبه وتغزر دمعته، وكان إذا ذكر الموت اضطربت أوصاله، وقرأ رجل عنده "وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانا ضَيِّقا مُقَرَّنِينَ......". (الفرقان: 13)، فبكى بكاءً شديدا، ثم قام فدخل منزله، وتفرق الناس عنه.

من أقواله المأثورة

كان يكثر من ترديد: اللهم سلِّم سلِّم.

- اللهم أصلح من كان فى صلاحه صلاح لأمة محمد، صلى الله عليه وسلم، وأهلك من كان فى هلاكه صلاح أمة محمد، صلى الله عليه وسلم.

- أفضل العبادة أداء الفرائض، واجتناب المحارم.

- لو أن المرء لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر حتى يحكم أمر نفسه لتواكل الناس الخير، ولذهب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، ولقل الواعظون والساعون لله بالنصيحة.

- الدنيا عدوة أولياء الله، وولية أعداء الله، أما الأولياء فغمتهم وأحزنتهم، وأما الأعداء فغرتهم وشتتهم وأبعدتهم عن الله.

- قد أفلح من عصم من المراء والغضب والطمع.

- سأل رجلا: من سيد قومك؟ قال: أنا، قال: لو كنت كذلك لم تقله.

- أزهد الناس فى الدنيا علي بن أبى طالب.

- لقد بورك لعبد فى حاجة أكثر فيها سؤال ربه، أعطى أو منع.

- قيدوا العلم بالكتاب، وقال لرجل: علم ولدك الفقه الأكبر: القناعة وكف الأذى.

وتكلم رجل عنده فأحسن فقال: هذا هو السحر الحلال.

ميراث الأبناء

خلّف عمر بن عبد العزيز، رحمه الله، أحد عشر ابنًا، فأصاب كل ابن نصف وربع دينار، وقال لهم عند وفاته: يا بني، ليس لى مال فأُوصي فيه.



وخلّف هشام بن عبد الملك أحد عشر ابنًا، فأصاب كل واحد من البنين ألف ألف دينار (مليون).

فأما أولاد عمر بن عبد العزيز فما رُئي أحدٌ منهم إلا وهو غنيٌّ، ومنهم واحد جهز من ماله مئة ألف فارس على مئة ألف فرس فى سبيل الله تعالى، وما رُئى أحدٌ من أولاد هشام بن عبد الملك إلا وهو فقيرٌ.



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