الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة عمر بن عبد العزيز (1 – 4)

في هذه السلسلة، نتناول استعراضًا لليالي الأخيرة في حياة بعض الصالحين، ممن يصدُق عليهم ما نصفه بـ "حُسن الخاتمة"، والفراق الطيب، والرحيل الجميل، بعد حياة حافلة بالإيمان بالله ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم، وبالحسنات، والالتزام بآداب الإسلام، وتعاليم الشريعة السمحة.

نتناول في السطور التالية جوانب من حياة، وإنجازات سادس الخلفاء الراشدين عمر بن عبد العزيز، رضي الله عنه، الذي أعاد سيرة جده الفاروق عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، في العدل والنزاهة والورع، والحرص على مصالح المسلمين؛ ما أوغر صدور بني أمية ضده، لاسيما أنهم، في عهده، فقدوا الامتيازات التي كانوا يرتعون فيها قبل أن يتولى الحكم. فتآمروا عليه، ودسوا له السُّمَّ، واغتالوه، ففقدت الأمة إماما عادلا نعمت في ظل خلافته بالأمن والسلام لفترة وجيزة.

سادس الخلفاء الراشدين

عمر بن عبد العزيز، ثامن حكام بني أمية وواسطة عقدهم، ارتفع به العدلُ وردُّ المظالم حتى لُقب بسادس الخلفاء الراشدين بعد انتهاء الخلافة الراشدة بـ60 سنة، بوفاة الإمام الحسن بن علي، رضي الله عنهما، وطلب العلم على يد الصحابة وكبار التابعين حتى عُدّ واحدا من أكابر علماء عصره.

وُلِدَ في المدينة المنورة عام 61هـ، ومات مسموما سنة 101هـ بالقرب من مدينة معرة النعمان.

وكان أسمر، رقيق الوجه، حسن اللحية، غائر العينين بجبهته أثرٌ. وكان في وجهه أثر جرحٍ من رفسة فرسٍ، ويسمى أشجَّ بني أمية.

أمر بتدوين الحديث الشريف والعناية به لمّا تولى الخلافة.

تولى إمارة المدينة المنورة والطائف وسائر الحجاز، ثم تولى الخلافة بعد وفاة ابن عمه سليمان بن عبد الملك، الذي جعله وزيرا له ومشيرا عليه.

حملة تطهير

ولما استلمَ الحكمَ، قام بحملة تطهيرٍ واسعة عزل فيها عددا كبيرا من ولاة أسلافه الذين اتهموا بالظلم والفساد، وأعاد العمل بالشورى بعد تعطليها، وكانت مدة خلافته سنتين و5 أشهر فقط.

ولد "أبو حفص" عمر بن عبد العزيز عام 61هـ في المدينة المنورة عند أخواله آل عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، فأمه هي أم عاصم ليلى بنت عاصم بن عمر بن الخطاب، وهي ابنة الفتاة الهلالية التي سمع عمر حوارها مع أمها في أثناء جولاته التفقدية في المدينة يرعى أهلها، فلما أشارت الأم على ابنتها أن تمذق (تخلط) الماء باللبن حتى يزداد ويفي ثمنه بنفقات معيشتهما، مبررة ذلك بغيبة عمر وعدم رؤيته إياهما، ردّت الفتاة قائلة: "والله، ما كنت لأطيعه في الملأ وأعصيه في الخلاء".



وما إن سمع عمر بكلامها حتى زوّج ابنه عاصم بها، فولدت لعاصم ليلى، وولدت ليلى عمر بن عبد العزيز.

وأما أبوه، فهو عبد العزيز بن مروان، أحد أمراء بني أمية، والي مصر في عهد أبيه، وظل حاكما عليها 20 سنة، وكان نحويًّا متقنًا.

وجدّه مروان بن الحكم مؤسس الدولة الأموية الثانية، وكاتب عثمان بن عفان وأمين سره.

وعمه عبد الملك بن مروان الحاكم الأموي الخامس وأحد كبار فقهاء المدينة.

في المدينة المنورة

ترعرع عمر في المدينة المنورة عند أخواله، وكان يتردد على الصحابي الجليل عبد الله بن عمر يتلقى عنه العلم والحديث وتفسير القرآن، وقد تفرس ابن عمر في وجه الفتى فرأى فيه أمارات الذكاء والزعامة، فكتب إلى أبيه لما أراد أن يستلحق زوجه وأبناءه إليه في مصر أثناء ولايته عليها ببقاء عمر عنده، فسُرّ الوالد لذلك، وأجرى عليه نفقته وأوصى به أخاه عبد الملك.

واستمر عمر في المدينة يجالس علماءها وكبار فقهائها حتى اشتدّ عوده في العلم وقويت شوكته في الفقه والحديث، وصار مرجعا يرجع إليه الناس. وكان ممن جالسهم وأخذ عنهم شيخه صالح بن كيسان، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أحد فقهاء المدينة السبعة، وسعيد بن المسيب سيد التابعين.

ولما مات والده كفله عمه عبد الملك وكان فقيها مشهودا له بالعلم، فنشأ في كنفه وجلس إليه وتلقى عنه العلم والسياسة وحسن التدبير، وزوّجه ابنته فاطمة.

"عمر الصغير"

وقد ورد اسمه في كتب الحنفية بوصف "عمر الصغير" تمييزا له عن جده عمر بن الخطاب، كما ذكره الإمام مالك في الموطأ في أكثر من 20 موضعا، وكذلك ترجم له الإمام النووي من الشافعية في الأسماء واللغات.

وقال عنه الإمام أحمد بن حنبل: "لا أدري قول أحد من التابعين حُجَّةً إلا قولُ عمر بن عبد العزيز".

قال عنه شيخه عبيد الله بن عبد الله: "كانت العلماء عند عمر بن عبد العزيز تلامذة".

وقال مجاهد بن جبر: "أتينا عمر نعلمه، فما برحنا حتى تعلمنا منه".

وعلى الرغم من منزلته العلمية، فإن علمه لم ينتشر ولم يجد طريقه ليكون مذهبا يضاهي مذاهب من كان مثله بالعلم أو دونه، بسبب انشغاله بالسياسة من جهة، ووفاته المبكرة من جهة أخرى.

قال واصفا نفسه: "خرجتُ من المدينة وما مِن رجلٍ أعلمُ مني، فلما قدمتُ الشامَ نسيتُ".

وعلى الرغم من انشغاله بالسياسة أثناء توليه الخلافة، فإن الاهتمام بالعلم لا سيما حديث رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم، ظلَّ ملازما لعُمَر، فلما خشي ضياع الحديث النبوي بوفاة التابعين الذين يحملونه، وبانتشار الوضع والكذب على رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أصدر أوامره إلى العلماء بجمع سنن الرسول الكريم وحديثه.

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