الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة عمر بن عبد العزيز (4 – 4)

في هذه السلسلة، نتناول استعراضًا لليالي الأخيرة في حياة بعض الصالحين، ممن يصدُق عليهم ما نصفه بـ "حُسن الخاتمة"، والفراق الطيب، والرحيل الجميل، بعد حياة حافلة بالإيمان بالله ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم، وبالحسنات، والالتزام بآداب الإسلام، وتعاليم الشريعة السمحة.

ردَّ عمر بن عبد العزيز المظالم التي كان ملوك بني أمية قد اغتصبوها من الرعية، ومنع الامتيازات التي كانوا يتمتعون بها، وساوى بينهم وبين سائر الناس.. وأوقف الإساءات إلى آل البيت.

أرض "فدك"

كما قام بإعادة أرض "فدك" إلى أصحابها الحقيقيين، وكان معاوية أقطعها مروان فوهبها لابنه عبد العزيز فورثها عمر منه، فردها على ولد فاطمة، (أبناء السيدة فاطمة وعلي، رضي الله عنهما)، فلم تزل في أيديهم حتى ولي يزيد بن عبد الملك، فنزعها منهم ثانية.

وقال: إن أبا بكر محمد بن عمرو بن حزم حدثني عن أبيه عن جده، أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قال: "فاطمة بضعة مني يسخطني ما يسخطها ويرضيني ما يرضيها".

عن الإمام جعفر الصادق، رضي الله عنه، أن عمر بن عبد العزيز كان يهدي إليهم الدراهم والدنانير في زقاق العسل، خوفًا من أهل بيته.. (بني أمية).

وروي أن الإمام الباقر سئل عنه فقال: "أما علمت أن لكل قوم نجيبة، وإن نجيبة بني أمية عمر بن عبد العزيز، وإنه يبعث يوم القيامة أمةً وحده".

ومدحه لذلك الشعراء، فقال كُثيِّر عزة:

ولِيتَ فلم تشتمْ عليًًا ولم تُخفْ.. رِيًَّا ولم تقبل إسـاءة مــجرم

وكفَّرتَ بالعفو الذنوب مع الذي.. أتيت فأضحى راضيًا كل مسلم

ألا إنما يكفي الفتى بعــد زيغه.. من الأود البادي ثقاف المـقوم

وكان يرسل إلى أهل العلم ومن يتوسم فيهم الخير والصلاح يستشيرهم ويستنصحهم ويستأنس برأيهم ومنهم ميمون بن مهران، ورجاء بن حيوة، ورياح بن عبيدة الكندي، ومنهم كذلك الحسن البصري وسالم بن عبد الله وطاووس بن كيسان وآخرون.

إلغاء امتيازات بني أمية

وأما العدل فإن أظهر مثال عليه ما فعله عمر مع أهله وعشيرته من بني أمية، فقد ألغى الامتيازات المالية التي كانت تعطى لهم، والأرزاق الخاصة التي كانت تجري عليهم، وساواهم بغيرهم من رعيته، فقال لهم في يوم وقد أكثروا عليه في طلب الحقوق: "والله ما أنتم وأقصى رجل من المسلمين عندي في هذا الأمر إلا سواء".

وكثيرا ما كان يقضي لخصومهم عليهم في المنازعات بين أهله والناس كما حدث في قضية مسلمة بن عبد الملك وأناس من أهل دير إسحاق.

رد المظالم

وجعل من رد المظالم التي ارتكبها أسلافه أسلوبا له وسياسة حتى يوم وفاته، فبدأ بنفسه وولده وظل ينازع قومه وأهله ما اكتسبوه بغير حق حتى امتلأت قلوبهم عليه. قال إسحاق بن عبد الله: "ما زال عمر يرد المظالم من لدن معاوية حتى استخلف".

ولقد دخلت عليه عمته يوما تشفع لبني أخيها الذين انتزع عمر بن عبد العزيز منهم الأموال والأرزاق، فسايرها وأكرمها غير أنه رد شفاعتها، فعادت إلى بني أخيها تقول: "تزوجون آل عمر - تقصد ابن الخطاب- فإذا نزَعَ إلى الشبه جزعتم!! اصبروا له".

قال أحمد بن حنبل وقد ذكر عمر بن عبد العزيز: "ما كان أشده على بني أمية".

اغتيال الخليفة العادل

أثارت سياسات عمر بانتزاع الأموال ممن أخذها بغير حق وبرد المظالم والتضييق على المتكسبين بغير وجه حفيظة نفر من بني أمية، حتى دفعتهم إلى التآمر عليه بدس السم في طعامه بعد أن أغروا غلامه بألف دينار، وكان عمر قد أهمل الاحتراز والتحفظ ورفض الحراسة.

وظل عمر يشتكي من مرضه 20 يومًا والسم يسري في دمه ويقتله قتلًا بطيئًا حتى أسلم الروح إلى بارئها في رجب سنة 101هـ، وعمره دون 40 عامًا، وصلى عليه مسلمة بن عبد الملك، ودفن بدير سمعان بالقرب من معرة النعمان في سوريا.

قالت زوجته فاطمة بنت عبد الملك لما سألها المُعزّون عن حاله في بيته: "والله ما كان عمر بأكثركم صلاة ولا صيامًا، ولكني والله ما رأيت عبدا لله قط كان أشد خوفًا لله من عمر".

ومات عمر بن عبد العزيز، وخلف أحد عشر ابنًا، وبلغت تركته سبعة عشر دينارًا كُفِّن منها بخمسة دنانير، وثُمِّن موضعُ قبره ديناران، وقُسِّم الباقي على بنيه، وأصاب كل واحد من ولده تسعة عشر درهمًا.

وقيل: أنجب عمر بن عبدالعزيز أحد عشر ولدا وترك ثمانية عشرة دينارا، كفن بخمسة دنانير واشترى له قبرٌ بأربعة دنانير، ووزع الباقي على أبنائه، وأنجب هشام بن عبدالملك أحد عشر ولدا، وكان نصيب كل ولد من التركة مليون دينار، والله يا أمير المؤمنين لقد رأيت في يوم واحد أحد أبناء عمر بن عبد العزيز يتصدق بمائة فرس للجهاد في سبيل الله، وأحد أبناء هشام يتسول في الأسواق.

وسأل الناس عمر بن عبدالعزيز وهو على فراش الموت: ماذا تركت لأبنائك يا عمر؟ فقال: تركت لهم تقوى الله، فإن كانوا صالحين فالله يتولى الصالحين، وإن كانوا غير ذلك فلن أترك لهم ما يعينهم على معصية الله.

وفاته

استمرت ولايةُ عمر ثلاثين شهرًا.. وتُوُفِّي لستٍّ بقين من رجب سنة 101 هـ، وهو ابن تسع وثلاثين سنة، وعهد إلى يزيد بن عبد الملك.

وقال الحسنُ البصريُّ لما سمع خبر وفاته: "ماتَ خيرُ الناسِ".

وما أن توفي، حتى أعاد بنو أمية ظلم الناس كما كان.. وعزل يزيد عمال عمر بن عبد العزيز جميعًا.

وعبَّر الشريف الرضي في رثائه له عن حب آل البيت له، فقال:

يا ابن عبد العزيز لو بكت العينُ.. فتًى من أميةٍ لبكيتكْ

أنت نزهتنا عن السب والشتْم.. فلو أمكن الجزاءُ جزيتُك

دير سمعان لا أغبك غـيث.. خيرُ ميْت من آل مـروان ميتُك

فلوَ اني ملكتُ دفعًا لما.. نابَكَ مـن طارق الردى لفديتك

وضريح عمر يقع في قرية دير شرقي الواقعة شرق مدينة معرة النعمان التابعة لمحافظة إدلب في سوريا.

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