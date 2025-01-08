الأربعاء 08 يناير 2025
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خارج الحدود

استشهاد 28 فلسطينيًّا في قصف إسرائيلي على غزة منذ فجر اليوم

ضحايا العدوان الإسرائيلي
ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأربعاء، أن 28 فلسطينيًّا استشهدوا في غارات إسرائيلية على مناطق عدة في قطاع غزة منذ فجر اليوم.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف موقعًا جنوب طوباس

 

وقصقت طائرة مُسيرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي موقعًا في بلدة طمون جنوب طوباس تزامنًا مع اقتحام الاحتلال للبلدة.

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11 شهيدا وعشرات المصابين في قصف إسرائيلي على عدة مناطق بقطاع غزة

وقالت مصادر طبية فلسطينية: إن قوات الاحتلال تمنع الإسعاف من الوصول إلى موقع القصف في طمون.

وبدوره، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال  الإسرائيلي إنهم استهدفوا خلية مسلحة في بلدة طمون شمالي الضفة الغربية.

وفي السياق ذاته قال مدير المستشفيات الميدانية بغزة مروان الهمص، اليوم الأربعاء: إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يسعى للقضاء على منظومة الصحة في شمال القطاع وجنوبه".

جيش الاحتلال يقصف مستشفيات قطاع غزة 

وأضاف مروان الهمص: "إن جيش الاحتلال يجبر قوافل المساعدات على سلك طرق يعترضها اللصوص ويقصف المدنيين في مناطق يصنفها آمنة".

غارات كثيفة على محيط مستشفى كمال عدوان


وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات كثيفة استهدفت محيط مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة.

واستشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون إثر قصف اسرائيلي استهدف منزلًا لعائلة البنا في مدينة دير البلح فجر اليوم الأربعاء.

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جيش الاحتلال غزة طوباس مستشفيات قطاع غزة

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