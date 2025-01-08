الأربعاء 08 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الأونروا: مستشفيات غزة أصبحت مصائد للموت والجوع يفتك بالأرواح

الأونروا، فيتو
الأونروا، فيتو

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الأربعاء: إن "المستشفيات في غزة أصبحت مصائد للموت".

 العائلات في غزة تتفكك

وأوضحت "الأونروا" في منشور على منصة "أكس"، أن العائلات في غزة تتفكك، والأطفال يموتون من البرد، والجوع يفتك بالأرواح.

وقف إطلاق نار فوري في قطاع غزة

وطالبت الوكالة الأممية في منشور بـ “وقف إطلاق نار فوري في قطاع غزة”.

 القصف المتواصل والاستهداف

وتأتي تصريحات "الأونروا" في ضوء القصف المتواصل والاستهداف المباشر للمستشفيات، في مسعى للقضاء على منظومة الصحة في الشمال والجنوب، حيث أصبحت المستشفيات العامة الثلاثة في شمال قطاع غزة، وهي: كمال عدوان، وبيت حانون، والاندونيسي خارج الخدمة، بسبب تصاعد عدوان الاحتلال، كما تعمل الآن 14 مستشفى  جزئيا فقط من أصل 36 في غزة، وتواجه نقصًا حادًّا في الإمدادات، حسب ما أفادت به وزارة الصحة الفلسطينية.

الأونروا تحذر من تعطل وشيك في الخدمات للاجئين الفلسطينيين

الأونروا: مياه الأمطار تغرق 100 خيمة في خان يونس

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

غزة وقف اطلاق نار الأونروا كمال عدوان

مواد متعلقة

استشهاد 28 فلسطينيًّا في قصف إسرائيلي على غزة منذ فجر اليوم

تعزيز التعاون الاقتصادي وأزمات غزة وسوريا أبرز ملفات القمة المصرية اليونانية القبرصية اليوم

11 شهيدا وعشرات المصابين في قصف إسرائيلي على عدة مناطق بقطاع غزة

بعد مقتل 3 جنود، كم تبلغ خسائر جيش الاحتلال في غزة؟

إرهاق واستنزاف، جنرالات في جيش الاحتلال يطالبون بوقف القتال في غزة
ads

الأكثر قراءة

أخبار مصر: كارثة جديدة بالخانكة، قصة مأساوية في طلاق رنا سماحة، إمام عاشور يرد على احتفاله المثير، حادث مروع لإعلامي شهير

هطلت كالشلال وأتلفت السيارات والممتلكات، مقاطع مرعبة لأمطار مكة وجدة (فيديو)

ناصف ساويرس يدرس مغادرة بريطانيا بسبب زيادة الضرائب

القصة الكاملة لشراء إيلون ماسك لنادي ليفربول وموقف محمد صلاح

سعر الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 8 يناير 2025 ببداية التعاملات

مرتضى منصور: شاليمار الشربتلي تخشى الحضور أمام المحكمة

قطر تصدر بيانا بشأن الخرائط الإسرائيلية المزعومة التي تشمل أجزاء من دول عربية

أسعار الذهب في محلات الصاغة صباح اليوم الأربعاء 8 يناير 2025

منوعات

المزيد

دراسة حديثة تحذر: اليابان ستخلو من الأطفال في هذا العام

هطلت كالشلال وأتلفت السيارات والممتلكات، مقاطع مرعبة لأمطار مكة وجدة (فيديو)

حريق ضخم قرب لوس أنجلوس يدمر فيلات بملايين الدولارات ويجبر الآلاف على الفرار (فيديو)

مصرع وإصابة 6 أشخاص وإنقاذ آخر بتحطم طائرة في أستراليا (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم الأربعاء 8-1-2025

أسعار الشوفان اليوم الأربعاء 8-1- 2025 بالأسواق

عباد الشمس يسجل 108 جنيهات، أسعار الزيت اليوم الأربعاء 8-1-2025 في الأسواق

أسعار الذهب في محلات الصاغة صباح اليوم الأربعاء 8 يناير 2025

المزيد

انفوجراف

أكثر أندية سجل فيها محمد صلاح أهدافا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة الحج وفضائلها وسبب نزول بعض آياتها

انتهاء الأجل، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 11 من سورة المنافقون

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 8 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية