الأونروا: مستشفيات غزة أصبحت مصائد للموت والجوع يفتك بالأرواح

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الأربعاء: إن "المستشفيات في غزة أصبحت مصائد للموت".

العائلات في غزة تتفكك

وأوضحت "الأونروا" في منشور على منصة "أكس"، أن العائلات في غزة تتفكك، والأطفال يموتون من البرد، والجوع يفتك بالأرواح.

وقف إطلاق نار فوري في قطاع غزة

وطالبت الوكالة الأممية في منشور بـ “وقف إطلاق نار فوري في قطاع غزة”.

القصف المتواصل والاستهداف

وتأتي تصريحات "الأونروا" في ضوء القصف المتواصل والاستهداف المباشر للمستشفيات، في مسعى للقضاء على منظومة الصحة في الشمال والجنوب، حيث أصبحت المستشفيات العامة الثلاثة في شمال قطاع غزة، وهي: كمال عدوان، وبيت حانون، والاندونيسي خارج الخدمة، بسبب تصاعد عدوان الاحتلال، كما تعمل الآن 14 مستشفى جزئيا فقط من أصل 36 في غزة، وتواجه نقصًا حادًّا في الإمدادات، حسب ما أفادت به وزارة الصحة الفلسطينية.

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